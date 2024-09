Pension de réversion : une augmentation inattendue (+11%) pour certains bénéficiaires, découvrez si vous êtes concerné !

La pension de réversion permet aux conjoints survivants de percevoir une partie de la retraite du défunt. Cette pension, comprise généralement entre 50% et 60% de la retraite du conjoint décédé, peut toutefois bénéficier d’une majoration peu connue, permettant une augmentation de plus de 11% dans certaines conditions. Voici comment en bénéficier et les astuces pour maximiser vos droits.