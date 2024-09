Impôts : « Si j’ai 76 ans, je ne paierai pas de taxe foncière cette année ? »

À 76 ans, suis-je automatiquement exonéré de la taxe foncière ?

Non, l'exonération de la taxe foncière pour les personnes de 75 ans et plus n'est pas automatique uniquement en fonction de l'âge. Il faut remplir plusieurs conditions de revenus pour bénéficier de cette exonération. En 2024, votre revenu fiscal de référence (RFR) est le critère décisif.

Conditions de revenus pour 2024 :

12 455 € pour une personne seule (une part fiscale)

pour une personne seule (une part fiscale) 19 107 € pour un couple (deux parts fiscales)

Ces montants sont majorés en fonction du nombre de parts fiscales supplémentaires que vous pouvez obtenir, par exemple si vous avez des personnes à charge. Vous pouvez trouver cette information sur votre dernier avis d'imposition.

Tableau récapitulatif des plafonds de revenus pour l’exonération :

Nombre de parts fiscales Plafond de revenus pour exonération 1 part 12 455 € 1,5 parts 15 781 € 2 parts 19 107 € 2,5 parts 22 433 €

Quelles sont les autres conditions à respecter ?

Outre l'âge et les revenus, d'autres critères doivent être remplis pour être exonéré de la taxe foncière. Vous devez :

Résider dans votre résidence principale (le logement concerné par la taxe foncière).

(le logement concerné par la taxe foncière). Ne pas avoir de personnes habitant avec vous à part votre conjoint, les personnes à votre charge fiscale ou des personnes titulaires de la même allocation.

Si vous remplissez ces conditions, l’exonération sera automatiquement appliquée​.

Et si je dépasse les plafonds de revenus, que puis-je faire ?

Si vos revenus dépassent légèrement les plafonds, tout n'est pas perdu. Il existe un plafonnement de la taxe foncière, un dispositif qui vous permet de ne pas payer plus de 50 % de vos revenus en taxe foncière. Pour en bénéficier, vous devez remplir le formulaire N°2041-DPTF-SD et vous assurer que votre revenu fiscal de référence ne dépasse pas :

29 288 € pour une part fiscale,

pour une part fiscale, 6 843 € de plus pour la première demi-part supplémentaire,

de plus pour la première demi-part supplémentaire, 5 387 € pour les demi-parts supplémentaires​ .

A savoir : Le dégrèvement pour les 65-74 ans

Si vous avez entre 65 et 74 ans, vous pouvez bénéficier d'un dégrèvement automatique de 100 € sur votre taxe foncière, à condition que vos revenus respectent les plafonds mentionnés plus haut​. C'est un bon plan souvent méconnu qui peut alléger un peu plus vos charges fiscales.

Astuces pour alléger votre taxe foncière

Voici quelques bons plans pour alléger encore davantage votre fardeau fiscal :

Vérifiez les exonérations locales : Certaines communes appliquent des exonérations supplémentaires pour les résidences principales. Renseignez-vous auprès de votre mairie.

: Certaines communes appliquent des exonérations supplémentaires pour les résidences principales. Renseignez-vous auprès de votre mairie. Logements neufs : Si vous avez acheté un logement neuf, vous pourriez être exonéré de la taxe foncière pendant deux ans à compter de l'achèvement des travaux​ .

: Si vous avez acheté un logement neuf, vous pourriez être exonéré de la taxe foncière pendant deux ans à compter de l'achèvement des travaux​ Locaux vacants : Si vous avez un logement vide destiné à la location ou à un usage commercial, vous pouvez demander une exonération temporaire si le bien reste vacant plus de trois mois​ .

Renseignez-vous et profitez des aides

Si vous avez 76 ans et que vous remplissez les conditions de revenus, vous pouvez être exonéré de la taxe foncière, mais il est essentiel de bien vérifier votre situation fiscale.

N’hésitez pas à contacter votre centre des finances publiques pour être sûr de ne pas passer à côté d’un avantage fiscal auquel vous avez droit. Le plafonnement ou le dégrèvement peuvent également être des solutions si vous dépassez les seuils.

En restant informé et en explorant toutes les possibilités d’exonération et de réduction, vous pouvez alléger considérablement votre charge fiscale et profiter de votre retraite avec un peu plus de tranquillité financière.