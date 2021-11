Service à la personne

Le service à la personne en faits :

On recense 26 types de services à la personne . Ce peut être l'aide au ménage ou à la préparation de repas, l'accompagnement de la personne âgée, l'assistance à la personne âgée, les soins esthétiques pour les personnes dépendantes, etc.. Toutes ces activités sont soumises à une déclaration. Néanmoins, pour les activités à destination des publics plus fragiles, il est nécessaire que le professionnel soit détenteur d'un agrément

et d'une autorisation pour pouvoir exercer. Les services à la personne réunissent un nombre important d'intervenants qui vont assurer des prestations auprès de particuliers dans le besoin. Ils permettent ainsi aux seniors et aux personnes dépendantes de bénéficier d'une assistance dans leur quotidien, ce qui leur apporte à la fois sécurité et confort et leur permet de continuer à vivre chez elles.

Passer par un prestataire spécialisée dans les services à la personne

Pour bénéficier de ces différents services à la personne, il est possible de passer par une entreprise de prestation spécialisée dans les services à la personne. Ce peut être une entreprise privée ou une association. Ainsi, la rémunération est transmise à l’entreprise qui gère le contrat de prestation et qui fixe les différentes conditions des tâches et travaux domestiques sollicités par le particulier. Cette solution présente l’avantage de vous libérer du souci du recrutement d’une personne, une étape indispensable qui vous revient si vous ne souhaitez pas passer par une entreprise. Pour ce faire, voici comment l’entreprise procède :

Elle s'occupe de recruter des salariés qui ont les compétences nécessaires pour répondre à vos demandes.

Elle prend alors en charge tout le côté administratif . Néanmoins, cette gestion des aspects social, salarial et administratif fait que le coût de la prestation sera un peu plus élevé que si vous passiez en direct. L'entreprise va ainsi sélectionner le salarié à placer chez vous, rédiger son contrat, établir ses bulletins de salaire et s'occuper de leur règlement, mais également gérer ses congés.

En bref, ces services ont certes un coût, mais ils offrent plus de simplicité si vous n’êtes pas à l’aise avec tout ce côté administratif.

Employer un intervenant de service à la personne

La seconde solution consiste à procéder au recrutement d’un intervenant en direct. Comme nous l’avons vu précédemment, cette démarche peut être contraignante, mais par ailleurs, elle peut vous permettre de vous libérer de certaines contraintes qui pourraient ne pas vous convenir si vous faisiez appel à un prestataire spécialisé. Si vous optez pour cette solution, vous devenez alors un particulier-employeur, ce qui vous impose de respecter différentes obligations :

La personne que vous recrutez doit être déclarée.

Vous devrez donc vous acquitter des charges sociales à l’URSSAF.

Vous devrez établir un bulletin de salaire chaque mois.

Vous serez également chargé de l'élaboration du contrat, mais aussi de gérer la fin de son contrat de travail.

Toutefois, cette solution plus fastidieuse est aussi plus économique, puisque vous n’avez pas à payer un tiers pour assurer les différentes démarches.

Bien choisir

Si vous vous demandez si la meilleure solution est d'employer directement un salarié ou de passer par un prestataire, vous devez analyser les avantages et les inconvénients en fonction de votre situation et de vos besoins. En effet, si vous souhaitez devenir un particulier-employeur il est primordial de bien vous renseigner au préalable sur les démarches à effectuer. Tout le monde n’a pas le temps, l’envie ou même les connaissances nécessaires pour se lancer dans une telle démarche. Si tel est votre cas, il est alors préférable de privilégier le passage par une entreprise.

Si vous hésitez entre les deux solutions, il existe une troisième option qui est hybride et combine les deux premières. Il s’agit du mode mandataire qui consiste à passer par un organisme qui va s’occuper des tâches telles que le recrutement, l’établissement des bulletins de paie, etc., mais vous restez l’employeur.

Des aides aux financements

Pour le règlement de ces prestations de service à la personne, l’État propose des aides. Parmi les plus intéressantes, on retrouve celles qui sont destinées à l’assistance des seniors. De plus, elles permettent d’accéder au crédit d’impôt, ce qui représente un net allègement de la facture. En effet, si vous pouvez justifier des dépenses engagées pour des prestations de service à la personne, vous avez droit à un crédit d’impôt qui peut couvrir jusqu’à 50 % de vos dépenses et ce, dans la limite de 12 000 € par année. Les aides sociales et fiscales vont donc être un autre critère de choix entre les deux formules. C’est pourquoi, il est impératif de vous renseigner en amont pour connaître celles auxquelles vous avez droit.

Quant au règlement de la prestation, il peut être effectué de différentes façons :