Réforme des retraites 2023 : les avantages fiscaux du PER étendus de 2 ans

Le projet de réforme des retraites 2023 a été présenté devant le Sénat après avoir été débattu à l’Assemblée nationale. Cette réforme particulièrement controversée ne fait pas l’unanimité auprès des parlementaires et des Français, en particulier en raison du report de l’âge légal de départ en retraite de 62 à 64 ans. Cet ajournement serait progressif et entrerait en vigueur en 2030.

Le report de l’âge de départ en retraite pourrait avoir des conséquences significatives sur l’épargne retraite. Tout d’abord, le détenteur d’un Plan d’Épargne Retraite (PER) pourra débloquer son PER jusqu’à son départ à la retraite, ce qui lui permettra de bénéficier de l’avantageux cadre fiscal du PER pendant deux ans supplémentaires.

De plus, il aura deux ans de plus pour effectuer des versements sur son PER, ce qui augmentera le solde à liquider sous forme de rente ou de capital.

Bon à savoir : L'âge moyen d’ouverture d’un PER est actuellement de 58 ans. On observe cependant un rajeunissement des souscripteurs, notamment grâce à la possibilité de débloquer son épargne retraite par anticipation dans l’objectif de financer l’achat de sa résidence principale.

Le PER : un produit d’épargne retraite pour tous

Le Plan d’Épargne Retraite a été majoritairement souscrit par des cadres et des cadres supérieurs depuis son introduction en 2019 avec la loi Pacte. Selon une enquête de l’Insee sur la composition du patrimoine des ménages français en 2022, 34,1 % des cadres et 48,9 % des professions libérales possédaient un produit d’épargne retraite en 2021. En revanche, seulement 12 % des ouvriers et 10 % des employés en détenaient un.

Avec le report de l’âge légal de départ en retraite de 2 ans et des mesures incertaines sur le maintien des seniors en emploi, le risque d’inactivité pour les aînés pourrait augmenter. Selon la Dares, qui dépend du ministère du Travail, 19,7 % des personnes âgées de 55 ans étaient inactives sans être encore retraitées ou au chômage en 2021. Cette proportion passe à 28,8 % pour les personnes âgées de 60 ans.

Face à cette situation, il est possible que le PER se démocratise. En effet, la fin des droits au chômage ou la cessation d’activité pour les non-salariés peuvent être des causes légales de déblocage anticipé de l’épargne retraite.

Ainsi, certains actifs pourraient être tentés de se tourner vers le PER pour se sécuriser face à la crainte de voir le taux de chômage des seniors augmenter. D’un autre côté, d’autres travailleurs pourraient préférer garder leur épargne disponible en cas de besoin immédiat.

Les avantages du déblocage anticipé du PER pour les travailleurs en retraite progressive

Le déblocage d’un Plan d’Épargne Retraite se fait généralement au moment du départ en retraite du souscripteur, que ce soit à l’âge légal ou en cas de carrière longue.

Cependant, il est important de rappeler que les titulaires peuvent également débloquer leur PER lors d’une retraite progressive. Cette solution leur permet ainsi de continuer à travailler à temps partiel, tout en étant rémunérés et en cotisant toujours pour leur retraite. Ainsi, la transition de l’emploi à la retraite se fait plus en douceur et de manière progressive.

Les propositions de réforme du PER : zoom sur les quatre évolutions possibles

Le PER est actuellement en train d’être réformé dans le cadre de la réforme des retraites 2023. Plusieurs propositions ont été avancées pour améliorer ce produit d’épargne retraite, dont la désocialisation et la défiscalisation des déblocages pour la prise en charge ou le maintien à domicile d’une personne âgée dépendante.

Cependant, cette suggestion est discutable, car les prélèvements sociaux sur le PER servent au financement de la Sécurité sociale.

Par ailleurs, le projet de réforme comprend deux nouveaux paragraphes proposant la création d’un taux unique d’imposition pour les versements volontaires et d’un abondement de 100 € pour les jeunes ouvrant un PER. Néanmoins, ces deux amendements ont été rejetés par l’Assemblée nationale.

Perte d’emploi et revenus réduits : des options de déblocage anticipé pour le PER

Au cours de l’examen du projet de réforme des retraites, des députés LR ont proposé un amendement pour lutter contre la précarisation des seniors.

Cet amendement vise à ajouter deux nouvelles possibilités de déblocage anticipé pour le PER :

la perte d’emploi à partir de 60 ans ;

la perte de revenus à partir de 60 ans liée à la migration vers un emploi à temps partiel ou à l’entrée en préretraite.

Actuellement, attendre la fin des droits au chômage pour débloquer le PER ne suffit pas toujours pour de nombreux seniors qui sont appauvris par la faiblesse de leur allocation chômage.

Cela peut être exacerbé par le report potentiel de l’âge légal de la retraite à 64 ans. Bien que l’amendement n’ait pas été débattu par les parlementaires en raison de contraintes de temps, il reste d’actualité et sera soumis aux sénateurs.

Les points essentiels à retenir

Le décalage de l’âge légal de départ à la retraite à 64 ans aura des implications certaines sur les plans d’épargne retraite. Cependant, la réforme des retraites 2023 permettra aux détenteurs de PER de bénéficier de deux années supplémentaires pour faire des versements sur leur contrat et profiter de sa fiscalité avantageuse.

Bien que le PER soit principalement souscrit par des cadres et des cadres supérieurs, il pourrait devenir plus accessible avec le report de l’âge légal de la retraite. Ce qui ouvre encore des perspectives pour des amendements à venir.