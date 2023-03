Quels sont les cas de déblocages anticipés avec le Plan Épargne Retraite (PER) ?

Le Plan Épargne Retraite (PER) est un produit d’épargne tunnel. C’est-à-dire qu’il s’agit d’un produit à long terme visant à capitaliser toute sa vie pour profiter de son épargne au moment de la retraite. Cependant, un déblocage anticipé des fonds peut être demandé dans certaines situations exceptionnelles. Dans quels cas peut-on recourir au déblocage du PER avant la retraite ? Existe-t-il des conditions ? Levons le voile sur le déblocage anticipé des PER.