Le PER, qu’est-ce que c’est ?

Avant d’aller plus loin, il semble important de pouvoir expliquer rapidement ce qu’est un Plan d’Épargne Retraite (PER). Directement issu de la loi PACTE, le PER est un dispositif d’épargne retraite visant à rationaliser tous les autres produits existant déjà sur le marché.

Ce plan permet au souscripteur de réaliser des versements volontaires durant toute sa vie, de façon à jouir d’un complément de retraite le moment venu. Il s’agit d’une épargne tunnel dont la somme ne peut être débloquée qu’au moment de la retraite, sauf cas très exceptionnels.

Les différents types de PER

Le PER se décline en 2 familles :

Le PER individuel

Il s’agit d’un produit d’épargne ouvert à tous sous forme de PER assurantiel ou compte titre. Tout particulier peut en ouvrir un, quels que soient son âge et sa situation.

Le PER individuel contient 3 compartiments, mais seul le compartiment individuel est actif, les deux autres, consacrés aux versements de l’entreprise sont passifs.

Le PER d’entreprise

Dans cette catégorie, il existe deux types de PER :

Le PER d’entreprise collectif (PERECO) ;

le PER d’entreprise obligatoire (PEREO).

Tous deux sont souscrits par l’entreprise pour le bénéfice des employés. La souscription au PERECO n’est pas obligatoire, contrairement au PEREO.

Les PER d’entreprise sont fractionnés en 3 compartiments :

Le compartiment individuel ;

; le compartiment collectif ;

; le compartiment obligatoire.

Selon la source du versement, celui-ci sera alors placé dans l’un des compartiments dédiés.

Peut-on ouvrir plusieurs PER ?

La réponse est oui. En effet, il est tout à fait possible d’avoir 1, 2, voire 3 PER et même de cumuler toutes les formes de PER existantes. Mais il est aussi possible d’ouvrir deux PER individuels, deux PERECO, un PER individuel et un PERECO, etc.

Voici quelques exemples de combinaisons possibles :

PER individuel et PER collectif ;

PER individuel assurance et PER individuel compte titre ;

PER d’entreprise collectif et PER obligatoire ;

PER d’entreprise collectif dans son ex-entreprise et un PER d’entreprise collectif dans la nouvelle ;

Un PER individuel de banque classique et un PER de banque en ligne ;

Un PER individuel et un PER d’entreprise collectif et un PER d’entreprise obligatoire ;

etc.

Vous l’aurez compris, il existe une multitude de cumuls possibles et envisageables. Il n’y a aucune limite à la détention de PER, et ce, quel que soit le type.

Bon à savoir : Il n’existe qu’un seul plafond commun à tous les versements individuels effectués. Ce plafond de déductibilité fiscale n’est pas cumulable, quel que soit le nombre de PER détenu.

Y’a-t-il un intérêt particulier à ouvrir plusieurs PER ?

Si le PER fonctionne toujours sur le même principe, les assureurs, eux, n’appliquent tous les mêmes règles. En ce sens, il peut être intéressant d’ouvrir un PER auprès d’un organisme, puis d’en contracter un autre auprès d’un organisme différent. Voici par exemple ce qui peut changer d’un assureur à l’autre :

Les frais ;

le type et la diversité de supports d’investissement ;

le mode de gestion ;

la rentabilité ;

l’accessibilité ;

les diverses options.

L’ouverture d’un nouveau contrat peut compléter les points faibles du premier. D’où l’intérêt de comparer les assureurs avant d’ouvrir un PER.

J’ai déjà un PER collectif, pourquoi ouvrir un PER individuel ?

Le PER collectif est proposé par l’entreprise. Un PER individuel peut être contracté à tout moment par une personne physique. En soi, il est tout à fait possible de faire des versements personnels sur son PER d’entreprise et de profiter de la défiscalisation.

Autre avantage : les versements de l’entreprise à savoir la participation, l’intéressement ou encore l’abondement seront certes non déductibles, mais ils ne seront pas imposables.

L’intérêt d’ouvrir un PER individuel en plus d’un PER collectif est intéressant sur le plan fiscal. D’autre part, le souscripteur peut également choisir son organisme et son contrat, ce qui n’est pas le cas avec le PER collectif puisque c’est l’entreprise qui s’en charge. À noter qu’avec un PER individuel, le choix des secteurs dans lesquels investir est souvent plus large, sans compter que le titulaire peut également négocier certains frais et options.

J’ai un ancien produit d’épargne retraite, puis-je le conserver et ouvrir un PER en plus ?

Oui ! Bien qu’ayant été retirés du marché (ils ne sont plus proposés), les anciens produits d’épargne sont toujours en état de fonctionnement. C’est-à-dire que tout détenteur d’un ancien produit peut continuer d’alimenter son plan et de jouir de ses avantages.

S’il est possible de basculer un ancien plan d’épargne retraite vers un nouveau PER, il est aussi possible de le conserver et de le compléter par l’ouverture d’un PER individuel. Le transfert offre de nombreux avantages, mais le conserver est tout aussi intéressant.

Par exemple, si une personne physique possède un PERP, elle peut aussi ouvrir un PER individuel pour :

profiter d’une sortie plus souple ;

débloquer son épargne pour l’achat d’une résidence principale avant la retraite ;

bénéficier de frais plus avantageux ;

choisir de ne pas bénéficier des avantages fiscaux à l’entrée pour obtenir une fiscalité plus favorable à la sortie.