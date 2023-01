Une utilité variable selon les cas

Si vous souscrivez un plan d’épargne retraite alors que vous êtes déjà à la retraite, l’intérêt de cette épargne peut être plus ou moins grand selon votre situation.

Dès que vous êtes à la retraite, vous pouvez débloquer votre plan d’épargne retraite quand bon vous semble, sous forme de capital ou de rente viagère, il n’y a donc aucun risque que votre épargne soit bloquée, ce qui représente déjà un premier intérêt pour vous.

Vous savez toutefois qu’un plan d’épargne retraite sert à préparer votre retraite. Il peut donc vous sembler inutile d’ouvrir une telle épargne après la fin de votre carrière professionnelle. Il se trouve que si, le PER a un intérêt même pour les retraités, car il permet de bénéficier de réductions fiscales non négligeables.

Lors de vos premières années de retraite, vous pouvez encore payer des sommes importantes au titre de l’impôt sur le revenu, notamment si vous cumulez emploi et retraite ou si vous touchez des revenus fonciers en plus de votre pension de retraite.

Dans ces cas de figure, ouvrir un PER et y verser des sommes mensuelles vous permet de réduire votre impôt sur le revenu, car les versements effectués cette année sont déductibles de vos revenus imposables l’année suivante, et ce, dans la limite des 10 % de vos revenus.

Un plafond abaissé en cas d’absence d’activité professionnelle

Comme dit précédemment, les sommes que vous versez à votre plan d’épargne retraite peuvent être déduites de vos revenus soumis à l’impôt sur le revenu dans la limite des 10 %. Vous devez toutefois savoir que ce plafond est abaissé en l’absence de revenus d’activité. C’est alors le plafond minimal de 4 113 euros qui est appliqué et non plus les 10 % des revenus imposables.

Ce plafond est cumulable sur une période de 4 années et peut être élevé si vous n’avez pas bénéficié de réductions d’impôts les années précédentes. Vous devez donc consulter votre avis d’imposition où il doit être mentionné pour tout votre foyer fiscal.

En conclusion, souscrire un plan d’épargne retraite alors que vous êtes déjà à la retraite peut être intéressant, car il vous permet de bénéficier de réductions d’impôt importantes. L’intérêt du PER pour un retraité est encore plus important lorsqu’il y a des revenus complémentaires en plus de la pension de retraite comme c’est le cas pour les retraités qui ont des revenus fonciers ou qui cumulent emploi et retraite.

L’intérêt est moindre lorsqu’il n’y a ni revenus complémentaires comme les revenus fonciers ni cumul emploi retraite.