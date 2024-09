Séance Psy : comment bénéficier de 12 séances gratuites sans passer par un médecin ?

Depuis juin 2024, vous pouvez profiter de 12 séances gratuites chez un psychologue sans même passer par un médecin. Avec le dispositif « Mon soutien psy », l’accès aux soins psychologiques devient plus simple et rapide pour tous ceux qui en ont besoin. Vous avez des troubles légers à modérés ? Il suffit de choisir un psychologue dans l’annuaire dédié et de prendre rendez-vous. Découvrez comment faire le premier pas pour prendre soin de votre santé mentale.