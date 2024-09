La betterave : 5 recettes simples et originales pour agrémenter ce légume de saison souvent mal-aimé

Ah, la betterave, ce légume souvent sous-estimé, mais qui a tant à offrir ! Non seulement elle est riche en nutriments, mais elle apporte aussi une belle touche de couleur à n’importe quel plat. Voici quelques recettes originales et faciles à réaliser avec de la betterave. Elles sont parfaites pour celles et ceux qui cherchent à ajouter un peu de variété dans leur cuisine sans pour autant passer des heures derrière les fourneaux.