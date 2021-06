Qu'est-ce qu'une auxiliaire de vie ?

Les auxiliaires de vie sont des aidants professionnels se mettant au service des personnes dépendantes afin de leur apporter leur aide dans le cadre des tâches de la vie quotidienne. En cas d'incapacité, l'auxiliaire de vie peut aider la personne à faire sa toilette ou encore faire ses tâches ménagères comme la vaisselle ou la cuisine.

Une auxiliaire de vie vient en aide uniquement aux personnes âgées dépendantes ou bien aux personnes en situation de handicap. L'aide à domicile se rend auprès des particuliers afin de les aider dans leur maintien à domicile. Si l'auxiliaire de vie intervient surtout auprès des personnes âgées, les personnes malades ou accidentées peuvent aussi solliciter l'intervention d'une auxiliaire de vie.

Les auxiliaires de vie ont autant un rôle moral que social. L'auxiliaire de vie peut aussi être considérée comme un vrai réconfort pour son bénéficiaire. En effet, en plus de s'occuper des charges d'hygiène, de toilette et d'entretien de la maison, l'aide à domicile a un rôle à jouer en matière de bien-être physique, de santé mentale mais aussi d'un certain soutien psychologique et relationnel. C'est une professionnelle qui occupera une place importante dans la vie de la personne assistée.

Il est possible de faire appel à une association, une collectivité locale ou à une entreprise spécialisée pour trouver une auxiliaire de vie et avoir recours à ses services.

Quelles tâches accomplit-elle ?

Les auxiliaires sont formées pour pouvoir réaliser certaines activités bien précises. En ce qui concerne les activités de la vie quotidienne, l’auxiliaire de vie aide la personne au niveau de la mobilité, pour sa toilette (hygiène de base), pour s'alimenter, se lever et se coucher. Ces diverses activités comprennent aussi l'aide au quotidien des personnes handicapées, malades ou dépendantes comme les courses, la préparation des repas et l'aide ménagère. L'auxiliaire de vie intervient aussi au niveau des activités de la vie sociale. Elle aide le bénéficiaire dans ses relations sociales en le stimulant, elle l'accompagne dans ses diverses activités de loisirs, etc.

Il est possible de confier certaines tâches administratives à son auxiliaire de vie. Cela peut aller de la prise de rendez-vous à l'écriture d'un courrier simple ou encore au passage d'un appel. Attention, toutefois, ce genre de services a des limites.

Que ne peut-elle pas faire ?

Une auxiliaire de vie ne peut pas utiliser les moyens de paiement du bénéficiaire. De même, elle ne peut pas signer un document quel qu'il soit et si jamais elle devait toucher de l'argent liquide (pour faire les courses, notamment) alors il faudrait absolument en garder une preuve sous forme de compte-rendu. Il lui est impossible de réaliser une quelconque opération financière comme la gestion des comptes ou le retrait d'argent. Il ne lui est pas possible non plus de signer un acte de vente, un bail ou un contrat à la place de la personne bénéficiaire.

Une auxiliaire de vie ne peut en aucun cas réaliser d'actes médicaux pour la personne dépendante et/ou en situation de handicap dont elle a la charge. Il y a une exception : si la personne a une trachéotomie et qu'il faut intervenir pour pratiquer des aspirations endo-trachéales. Les autres actes médicaux sont réglementés et doivent être réalisés par des infirmiers, médecins ou aides-soignants.

En ce qui concerne l'entretien du domicile, l'auxiliaire de vie ne doit pas :

s'occuper de ce qui n'est pas à hauteur d'homme comme les murs, les plafonds, les armoires ou les vitres. Elle ne doit pas monter à l'échelle ou déplacer des meubles lourds (comme une gazinière, une machine à laver ou un canapé). De même, ce qui est à l'extérieur du domicile n'est pas de leur ressort (jardin),

faire des courses importantes (au-delà de 5kg) et qui ne peuvent pas se faire à pied,

concernant l'hygiène, tout ce qui relève des soins comme l'application de crèmes sur ordonnance, la pose d'attelle, de sonde ou encore le rasage des parties intimes, les pédicures, manucures, etc,

mettre des bas ou des bandes de contention,

s'occuper du pilulier de la personne ou lui administrer elle-même des médicaments,

gérer des démarches administratives en rapport avec l'argent,

transférer une personne d'un lit à un fauteuil est possible mais si la personne est alitée et fortement dépendante, alors il faudra que du matériel de type lève malade soit mis à sa disposition.

De plus, une aide à domicile ne pourra en aucun cas nettoyer une cave ou un grenier. Elle doit gérer les tâches ménagères courantes dans les espaces habitables. L'auxiliaire de vie ne peut pas non plus se permettre de répondre à toutes les exigences de ses bénéficiaires. Ainsi, les lourds travaux concernant l'entretien ou la réparation du logement du bénéficiaire ne font pas partie de ses domaines d'aptitude. Les tâches qu'elle peut accomplir ne doivent concerner que le maintien à domicile des personnes dont elle a la charge.

Il est important de rappeler que l'auxiliaire de vie ne doit pas s'occuper du ménage, du linge, des repas ou de toute autre demande d'une autre personne que le bénéficiaire, même si la personne vit au même domicile. De même, les aides à domicile n'ont pas à s'occuper des animaux du bénéficiaire. C'est même interdit par la loi ! Certains spécialistes peuvent, tout de même, prendre charge la garde d'enfants ou le jardinage. Il faut avant tout se renseigner au préalable auprès de l'entreprise ou de l'association à laquelle vous comptez faire appel.