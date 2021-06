Les trimestres de majoration

Être parent peut vous permettre d'avoir des trimestres de majoration, dans la limite de 8 trimestres, concernant la maternité et l'éducation (en dehors du congé parental). Ce sont des majorations proposées dans le régime général des salariés mais également dans les régimes des artisans, commerçants et industriels (Sécurité Sociale des Indépendants), des professions libérales (CNAVPL) et celui des salariés agricoles (MSA).

Grossesse ou adoption

Pour toutes les femmes, pour chaque grossesse et accouchement, il est possible de bénéficier de 4 trimestres.

Si vous adoptez un enfant, que vous soyez un homme ou une femme, vous pouvez aussi bénéficier de 4 trimestres de majoration (les conditions sont les mêmes que pour des enfants non adoptés). Cela a pour but de reconnaître l'incidence des démarches d'adoption sur la vie professionnelle du ou de la salarié(e). Depuis le 1er janvier 2014, le congé d'adoption est validé dans les mêmes conditions que le congé maternité.

En ce qui concerne les parents adoptifs du même sexe, l'attribution de la majoration peut être décidée par l'un ou l'autre parent librement. Sans choix de leur part, la majoration est automatiquement partagée entre les deux parents.

Éducation

Un assuré peut obtenir 4 trimestres supplémentaires concernant l'éducation d'un enfant. Pour les enfants nés avant 2010, les 4 trimestres pour éducation revenaient forcément à la mère sauf si le père pouvait prouver qu'il avait été en charge de l'éducation de l'enfant sans sa mère pendant les 4 premières années de sa vie. La preuve devait être jointe dans un délai de 6 mois après le 4e anniversaire de l'enfant. Pour les enfants nés après 2010, alors le partage de trimestres pour éducation se fait à l'amiable entre les deux parents dans les 6 mois suivant les 4 ans de l'enfant. Sans accord, c'est la mère qui bénéficiera des trimestres pour éducation. S'il y a désaccord entre eux, la caisse de retraite se chargera de les départager.

En ce qui concerne l'éducation des enfants handicapés, les deux parents peuvent demander un trimestre de majoration tous les deux ans et demi d'éducation. C'est limité à 8 trimestres chacun. C'est une majoration qui peut s'ajouter aux autres majorations pour enfants. Pour y avoir droit, il faut que l'enfant soit atteint d'une incapacité permanente d'au moins 80% et qu'il ait droit à l'Allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) ainsi qu'à son complément, la Prestation de compensation au handicap (PCH).

Les trimestres se cumulent avec les autres trimestres de majoration.

Le congé parental d'éducation

Les parents décidant de prendre un congé parental peuvent bénéficier d'une majoration qui correspond à la durée du congé (soit 12 trimestres au maximum). Tous leurs trimestres passés en congé parental seront validés.

Les majorations de pension

Le régime de base

Si vous avez eu trois enfants ou plus (cela compte aussi pour les enfants morts-nés), ou si vous avez élevé trois enfants ou plus pendant au moins 9 ans avant leurs 16 ans, alors vous avez droit à une majoration de 10% de votre pension de retraite. Les artisans, commerçants et industriels y ont aussi droit.

Si les conditions d'attribution sont toutes remplies, cette majoration est versée le même jour que la pension de retraite. Sinon, elle est versée à partir du jour du mois suivant la date à laquelle les conditions sont remplies.

Les régimes complémentaires

Pour toutes les pensions liquidées après le 1er janvier 2012, l'Agirc-Arrco prévoit une majoration de 10% du nombre de points dès 3 enfants élevés pendant au moins 9 ans jusqu'à leur 16e anniversaire, le tout plafonné à 1031,15 euros pour l'Agirc et 1028,12 euros pour l'Arrco. Pour les pensions liquidées avant le 1er janvier 2012, la règle diffère :

pour l'Agirc, le nombre de points obtenus avant le 1er janvier 2012 a une majoration de 8% pour 3 enfants, de 12% pour 4 enfants, de 16% pour 5, de 20% pour 6 et de 24% pour 7 et plus,

pour l'Arrco, le nombre de points acquis entre 1999 et 2011 est majoré de 5% à partir de 3 enfants.

Si vous touchez une pension de réversion en plus de votre pension de retraite, le plafonnement est appliqué séparément sur chacune des deux pensions, à la fois pour l'Agirc et pour l'Arrco.

Les majorations pour enfants à charge

Le nombre de points Agirc-Arrco a une majoration de 5% pour chacun des enfants à charge au moment de votre retraite. C'est une majoration qui ne se cumule pas avec la majoration pour 3 enfants ou plus. C'est la majoration la plus avantageuse pour vous qui sera retenue. Dès que votre enfant quitte la maison, la majoration cesse d'être due. C'est alors la majoration pour 3 enfants qui vous est versée.

Les autres avantages

Le congé maternité est de plus en plus pris en compte dans le calcul de la retraite. Pour les enfants nés après le 1er janvier 2014, une mère qui part à la retraite peut alors faire valider tous ses trimestres de congé maternité, à hauteur d'un trimestre pour 90 jours d'indemnisation. Avant ça, il n'y avait que le trimestre de l'accouchement qui était validé. A partir du 3e enfant ou en cas de grossesse multiple, cependant, le congé maternité peut durer 2 trimestres au minimum. En ce qui concerne l'adoption, le congé adoption est totalement validé pour la retraite, ce qui n'était pas le cas avant.

Les trimestres de congé maternité sont vus comme des trimestres cotisés pour le bénéfice de la retraite anticipée pour carrière longue.

Les parents au foyer peuvent aussi faire valider leurs droits à la retraite même s'ils n'ont pas cotisé (et donc pas travaillé). Il s'agit de l'Assurance vieillesse des parents au foyer. Il faut respecter des conditions spécifiques : les revenus du ménage doivent être en dessous d'un certain plafond, le parent en question ne doit pas travailler (ou très peu) et toucher des allocations familiales.