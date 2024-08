Permis de conduire et seniors : quels examens seniors passer pour continuer la conduite en 2024 ?

Les mesures du gouvernement

En juillet 2023, bon nombre de sites et de magazines faisaient état des diverses mesures prises par le gouvernement et concernant le permis de conduire. Ainsi, la Commission européenne et la sécurité routière ont parlé de mettre en place un permis de conduire spécifique pour les seniors en 2024.

On peut également parler de l'abaissement de l'âge d'obtention du permis B, passant de 18 à 17 ans mais aussi de la création de l'homicide routier ou de la requalification en délit de l'excès de vitesse.

Toutes les mesures sont bien effectives depuis le 1er janvier 2024, sauf en ce qui concerne la mise en place d'un permis pour les personnes de plus de 70 ans.

Passer un examen obligatoire

La capacité à conduire des seniors est souvent remise en doute, surtout lorsque les chiffres fournis par la sécurité routière démontrent qu'ils sont responsables de 82% des accidents de la route. C'est la raison pour laquelle la Commission européenne envisageait de mettre en place le passage d'un examen obligatoire et régulier pour les automobilistes de plus de 70 ans.

À noter : Dans certains pays d'Europe, les seniors de plus de 70 ans n'ont plus le droit le conduire !

Limiter le permis des seniors dans le temps

Les membres de l'Union Européenne sont, encore aujourd'hui, divisés sur le fait de limiter la durée de validité du permis de conduire des seniors.

La mesure n'est pas encore effective mais si cela devait être le cas, il faudrait alors mettre en place un renouvellement du permis de conduire des personnes âgées en fonction de l'avis d'un professionnel de la santé. Ainsi, les seniors devraient passer un examen médical ou suivre des cours afin de rehausser leur niveau, selon le Code de la route.

La Belgique s'oppose à cette décision mais la France ne s'est pas encore exprimé sur le sujet.

Il faut dire que depuis quelque temps, le permis de conduire est détenu à vie, si vous respectez le Code de la route, bien entendu. Toutefois, il est difficile et coûteux de l'obtenir. En 2023, il fallait débourser environ 1 804€. Le taux de réussite connaît d'ailleurs une légère hausse par rapport à 2022.

Les recommandations de la sécurité routière

Aujourd'hui, il n'existe aucun cadre réglementaire permettant d'évaluer les capacités à conduire des seniors. Le Code de la route ne prévoit pas de test de conduite obligatoire ni d'examen médical, régulier ou ponctuel, concernant les personnes âgées.

Il n'existe aucune règle autour de l'âge, selon le président de l'Union nationale intersyndicale des enseignants de la conduite (Unedic), Bruno Garancher. On peut toutefois parler d'un contrôle par tranche d'âge pour ce qui a trait à la conduite des véhicules de plus de 3,5 tonnes.

À savoir : La durée de validité du permis D (concernant la conduite de véhicules de transport en commun) peut varier selon l'âge du conducteur.

Les cours de remise à niveau

Lorsque cela commence à faire longtemps que vous avez le permis de conduire, la sécurité routière peut vous recommander des cours de remise à niveau d'une journée. Cela a pour but d'inciter les conducteurs à se mettre à jour en ce qui concerne les évolutions du Code de la route. Cela permet aussi à un expert d'évaluer votre niveau de conduite.

Certaines campagnes de sensibilisation peuvent aussi aider les conducteurs seniors et les jeunes conducteurs à connaître les risques au volant et à faire preuve de plus de prudence. Certains organismes proposent des animations, des ateliers et autres, en région, afin de sensibiliser aux principaux risques routiers et de faire un point sur les règles primordiales de la circulation.

On peut aussi y découvrir des conseils sur le changement du véhicule ou son aménagement. Par exemple, il peut être recommandé de passer d'une boîte de vitesse manuelle à une boîte automatique. Des cours de conduite pour seniors sont proposés dans les autos-écoles pour que les personnes aient un suivi plus complet avec un moniteur.

Le test de conduite volontaire

A l'heure actuelle, les seniors ne sont pas soumis à une quelconque obligation de passer un examen médical pour continuer à conduire. Ils peuvent toutefois le passer de façon volontaire.

En effet, si une personne âgée de plus de 70 ans pense ne plus être aussi apte qu'auparavant à faire une longue distance en voiture, elle peut aller chez un médecin pour réaliser des examens de la vue, de l'ouïe ou tout autre test physique nécessaire à une bonne conduite.

Le professionnel de santé peut également être prévenu par des proches de la personne concernée et peut alors prendre une décision concernant l'aptitude du conducteur à rouler. Il peut préconiser que le senior ne roule qu'en journée, lui donner des conseils en cas de prise de médicaments ou encore sur certaines douleurs physiques ressenties par la personne.