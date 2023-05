Les critères de choix d’une maison de retraite

Lorsque vous recherchez une maison de retraite pour vous ou pour un proche, vous devez tenir compte des critères de choix cruciaux que sont le type de la maison de retraite, les soins et services fournis, l’organisation et le fonctionnement, ainsi que le fonctionnement de la vie quotidienne au sein de l’établissement.

Le type de maison de retraite

Il existe plusieurs types de maison de retraite, chacun étant adapté à des besoins et à des cas particuliers.

Les logements-foyers et les résidences de services sont des résidences destinées aux séniors indépendants qui n’ont besoin que d’être entourés et d’avoir des liens sociaux au quotidien. Ces résidences fournissent divers services comme le ménage et la restauration, mais leur loyer est plus élevé que celui des autres et les chaque service est facturé comme une option supplémentaire.

Les maisons d’accueil rurales pour personnes âgées ou MARPA sont destinées aux séniors qui souhaitent vivre en milieu rural. Elles sont plus petites et accueillent moins de résidents que les autres maisons de retraite. Elles nécessitent l’implication des proches du résident, car elles ne dispensent pas tous les soins nécessaires et ne sont pas adaptées aux personnes dépendantes.

Les maisons de retraite médicalisées ou Ehpad sont, quant à elles, destinées aux personnes âgées dépendantes et nécessitant des soins. Elles sont adaptées aux personnes dont le niveau de dépendance correspond aux classes GIR1 et 2, c’est-à-dire une dépendance très importante.

Les soins

La personne âgée en maison de retraite nécessite divers soins dont la nature dépend de son état de santé et de son état de dépendance. Selon ce critère, la maison de retraite doit disposer d’une équipe médicale qualifiée composée de médecins, d’infirmiers, d’aides-soignants, de kinésithérapeutes, d’ergothérapeutes ou encore, d’orthophonistes. L’équipe soignante doit être qualifiée et en nombre suffisant.

Les soins doivent être apportés de façon continue grâce à la mise en place d’une veille et de gardes par l’établissement. Ce dernier doit aussi garantir une coopération efficace avec des praticiens externes, notamment des spécialistes.

L'établissement doit aussi fournir des soins gériatriques et un accompagnement de qualité pour la fin de vie des résidents.

Les services et prestations

Les maisons de retraite se distinguent les unes des autres par le nombre et la qualité des services et prestations qu’elles proposent. Ces services garantissent le bien-être du résident et lui permettent de garder un quotidien agréable.

La maison de retraite doit fournir une chambre individuelle à chaque résident et chaque chambre doit avoir une superficie suffisante et être dotée de tous les équipements nécessaires. La chambre doit pouvoir être aménagée et équipée par le sénior ou ses proches avec des éléments personnels qu'ils apportent.

La maison de retraite doit aussi fournir des espaces et des équipements de loisirs dont des espaces verts et des espaces de promenade.

Les activités sont, elles aussi, indispensables, car elles permettent au résident de continuer à avoir des occupations quotidiennes comme des jeux de société, des activités physiques ou artistiques.

Le déroulement de la vie quotidienne des résidents

Chaque maison de retraite a un règlement intérieur spécifique. Celui-ci doit garantir l’intimité, la tranquillité et le bien-être de tous. Il faut donc se renseigner sur le rythme quotidien du résident comme les horaires à respecter pour le lever, le coucher, les repas et les activités.

Il faut aussi s’intéresser aux horaires des sorties et des visites, ainsi qu’à l’organisation de la vie sociale des résidents entre eux, mais aussi envers l’extérieur.

La transparence de l’établissement

La maison de retraite doit présenter un projet clair en ce qui concerne la vie quotidienne de ses résidents et des soins qu’elle leur apporte. Elle doit aussi afficher une transparence financière totale, notamment en ce qui concerne les tarifs mensuels, dont le loyer et ceux liés aux diverses prestations comme les soins, les activités, les sorties, la blanchisserie ou l’utilisation des équipements.

La maison de retraite ne doit pas dissimuler de frais supplémentaires ou fournir de devis pouvant induire en erreur le sénior futur résident ou ses proches.

Comment trouver des disponibilités en maison de retraite ?

Avant de choisir une maison de retraite, vous devez d’abord et surtout trouver des disponibilités. En fonction de la région où vous habitez ou souhaitez trouver une résidence, vous pouvez être confronté à la saturation des établissements. Vous devez alors vous inscrire sur des listes d’attente et patienter jusqu’à ce qu’une place se libère. Ce manque de disponibilités réduit fortement vos choix et peut vous amener à choisir une maison de retraite par défaut.

Pour trouver des disponibilités plus facilement, vous devez prendre beaucoup d’avance sur la date prévue pour l’entrée du sénior dans l’établissement. Vous pouvez aussi augmenter vos chances en consultant les annuaires des maisons de retraite et solliciter auprès de plusieurs d’entre elles des devis détaillés.

Notez aussi que vous pouvez vous faire aider en vous adressant au centre communal d’action sociale ou CCAS ou au centre local d’information et de coordination ou CLIC. Le site web de votre département peut aussi être utile pour vous renseigner.