Ascenseurs : cette nouvelle charge qui va alourdir vos frais de copropriété en 2025

Les copropriétaires devront faire face à une nouvelle charge lors des assemblées générales de 2025, liée à la modernisation des téléalarmes des ascenseurs. Cette obligation découle de la fin progressive des réseaux 2G et 3G, sur lesquels reposent actuellement de nombreux systèmes de sécurité des ascenseurs. On vous en dit plus.