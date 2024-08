Lutter contre l'isolement et la solitude

Chez les personnes âgées, la dépression fait des ravages. Elle peut débarquer dès lors que les seniors commencent à s'isoler, lors de leur départ en retraite, par exemple. Cela peut aussi être dû à un manque de moyens de locomotion.

À noter : Près d'un million de seniors souffrent de l'isolement social en France.

Internet peut aider les seniors à s'engager socialement par le biais des réseaux sociaux, notamment. Ils peuvent alors rencontrer des personnes en ligne ou encore rejoindre une communauté autour d'un projet commun ou d'intérêts, de passions, qui les lient.

Prévenir le déclin cognitif

Le déclin cognitif, soit la diminution progressive des fonctions cognitives avec l'âge, comprend des aspects comme la mémoire, la capacité d'attention, la vitesse de traitement de l'information, le langage ou encore la capacité à résoudre les problèmes.

Le déclin cognitif est souvent lié au vieillissement mais l'intensité comme la progression peuvent varier d'une personne à l'autre. Nombreuses sont les études à démontrer que la stimulation mentale aide à ralentir le déclin cognitif.

Sur Internet, vous pouvez profiter de nombreuses applications et de sites afin de stimuler vos capacités cognitives. Vous pouvez regarder des vidéos en ligne ou même des films et des séries, jouer à des jeux en ligne (sudoku, scrabble, etc), vous informer sur les sujets qui vous intéressent, écouter de la musique et même lire des livres électroniques.

Apprendre de nouvelles choses

De nos jours, ils existent également de nombreux sites d'apprentissage en ligne ou des logiciels qui remplacent les cours « en présentiel ».

De plus, vous pouvez trouver des informations et de quoi apprendre sur YouTube ou Wikipédia. Il est bien sûr nécessaire de trier les informations que vous trouverez. Mais si vous êtes un senior curieux et qui a soif d'apprendre, alors Internet peut être un bon moyen pour cela.

Plus la peine de se déplacer

L'un des autres avantages de l'utilisation Internet pour les seniors, c'est qu'ils n'ont plus besoin de se déplacer.

Ainsi, s'il a besoin d'avoir accès à ses comptes, il n'a plus besoin de se rendre à sa banque. Aujourd'hui, toutes les banques ou presque proposent des sites Internet et des applications depuis lesquels il est possible de gérer ses comptes.

Il existe même des applications vous permettant de déposer des chèques sans avoir à vous déplacer.

Renforcer ses liens avec sa famille et ses amis

Internet a un vrai avantage, c'est qu'il permet aux seniors de maintenir leurs liens sociaux et de les renforcer. En effet, grâce aux applications de messagerie instantanée, aux réseaux sociaux et aux plateformes de vidéoconférence, les seniors peuvent rester en contact avec leur famille et leurs amis et ce même s'ils sont loin !

Cela peut aider à voir grandir ses petits-enfants, à discuter avec eux et à avoir l'impression d'être intégré et entouré de ses proches.

Aider aux tâches quotidiennes

Grâce à Internet, vous pouvez désormais gérer votre compte bancaire, payer vos factures et même accéder à des services gouvernementaux facilement. Cela rend l'administratif moins contraignant et plus sûr, surtout pour les personnes âgées qui ont des difficultés pour se déplacer.

C'est très pratique et cela donne un vrai sentiment d'indépendance aux seniors qui ont souvent peur de déranger leurs proches en leur demandant des services.

Faciliter l'accès aux informations sur la santé

Internet peut vous aider à rester en bonne santé. Déjà, il facilite l'accès aux informations sur la santé. Les seniors peuvent aussi trouver des informations sur leur dossier médical, sur leur état de santé, les médicaments qu'ils prennent, l'alimentation et comment améliorer leur santé de manière globale.

Il existe aujourd'hui des plateformes de télé-médecine qui permettent aux seniors d'avoir des rendez-vous, de faire renouveler leurs ordonnances et même de consulter des médecins à distance. C'est intéressant pour les personnes qui ont du mal à se déplacer notamment.

On peut aussi citer les applications de suivi de santé et les dispositifs connectés pour directement envoyer leurs résultats d'examen aux professionnels de santé : tension artérielle, taux d'oxygène et rythme cardiaque notamment.

Faire une activité physique sans sortir de chez soi

Avec un ordinateur, vous pouvez travailler sur votre sédentarisme et favoriser votre mobilité.

Eh oui, il existe de nombreuses applications, mais aussi des sites Internet et diverses vidéos qui vous proposent des entraînements physiques adaptés à tous les niveaux. Plus besoin de sortir de chez vous pour bouger et faire du sport. Et en plus, dans la plupart des cas, c'est gratuit !

Faire des achats en ligne

Puisque Internet vous permet d'avoir accès à tout, il sera plus facile de faire vos achats en ligne. Et ce, peu importe que vous viviez à la campagne ou même en maison de retraite !

Aujourd'hui, même les supermarchés vous permettent de faire vos courses en ligne. C'est un avantage très intéressant, surtout pour les seniors en perte d'autonomie.

Savoir ce qui se passe autour de chez soi

Avoir accès à ses mails et à divers sites Internet, cela permet aussi de rester au courant des activités qui sont organisées autour de chez vous.

Parfois le Centre communal d'action social (CCAS) ou la mairie de votre commune peuvent organiser des activités ou des sorties. Nombreuses sont les villes à proposer différentes manifestations comme des concerts voire des festivals ou des expositions.

En vous abonnant à des listes de diffusion, vous serez au courant de tous les événements de votre ville qui pourraient vous intéresser.