Une belle écharpe

Non seulement une écharpe tient chaud, mais elle met la dernière touche à votre tenue. C'est donc un accessoire de mode à part entière, que le senior, coquet autant qu'un autre, n'oubliera pas de nouer à son cou durant toute une partie de l'année.

En plus d'être très confortables, les écharpes en tartan ont un petit côté authentique. En laine et en soie, elles ont encore plus de classe. Quant aux couleurs et aux motifs, vous n'avez que l'embarras du choix.

Offrir une montre

À la fois élégant et pratique, c'est le cadeau intemporel par excellence. Vous pouvez choisir une montre dotée d'un bracelet en cuir et d'un boîtier en acier sur fond noir. Sur ce boîtier très sobre, s'inscrivent des chiffres romains, balayés par de minces aiguilles.

À 70 ans, on fait encore du sport, bien sûr. Alors pourquoi ne pas offrir une montre connectée, qui permet de suivre ses performances et de mesurer son rythme cardiaque ?

Un baptême en hélicoptère

Si vous n'êtes jamais monté à bord d'un hélicoptère, ce cadeau vous permettra de tenter l'expérience. En effet, vous n'êtes pas prêt de l'oublier.

Ce vol en hélicoptère avec Sport Découverte permettra de découvrir d'un autre œil des paysages qu'on croyait pourtant familiers. Survoler une montagne ou un cours d'eau serpentant jusqu'à l'horizon procure en effet des sensations inédites.

Quelle que soit la région, il est toujours possible de trouver des offres près de chez vous. De quoi engranger des souvenirs inoubliables.

Le vin : un cadeau qui plaît toujours

Si votre conjoint est un fin gourmet, offrez-lui de bonnes bouteilles de vin. Pourquoi pas un élégant coffret contenant deux ou trois bouteilles de grands crus de Bordeaux ou de Bourgogne ?

Pour plus d'originalité, vous pouvez personnaliser l'étiquette, en y inscrivant le prénom de celui dont on célèbre l'anniversaire, ou bien un petit message d'affection, qui lui est spécialement destiné.

Un autre cadeau classique : du parfum

Si votre conjoint ou votre père sont fidèles, depuis des années, à un parfum dont ils apprécient la senteur, vous leur ferez toujours plaisir en leur en offrant un flacon.

Mais vous pouvez aussi leur faire une surprise. Peut-être vaut-il mieux, dans ce cas, miser sur des parfums plutôt classiques, à la fragrance subtile et discrète. En effet, les parfums aux effluves plus marqués conviennent sans doute mieux à des périodes de la vie plus précoces.

Un week-end pour deux

Et si vous offriez un peu d'évasion à votre conjoint ? On peut partir en amoureux à tout âge. Ces séjours romantiques peuvent se présenter sous des formes diverses. Il peut s'agir d'un séjour gourmand, axé sur les plaisirs de la table, mais aussi sur le bien-être et les soins du corps.

Vous pouvez aussi en profiter pour découvrir, ou revoir, les châteaux de la Loire ou le mont Saint-Michel. Et pourquoi ne pas surprendre votre conjoint en lui offrant un séjour insolite, dans une yourte ou une roulotte ?

Trouver chaussures à son pied

Là encore un grand classique, mais qui fait toujours plaisir. Si votre conjoint fait de la randonnée, offrez-lui de bonnes chaussures de marche, à semelle légère. D'autres seront équipées de semelles crantées plus épaisses.

S'il aime le style décontracté, les sneakers, chaussures de sport aujourd'hui portées en ville, devraient lui plaire. Mais s'il prend soin de sa tenue, des chaussures plus habillées, comme des mocassins ou des chaussures vernies, lui conviendront sans doute mieux.

Un kit de rasage

Si votre conjoint ou votre père se sont rasés toute leur vie avec un rasoir manuel, ils ne vont pas changer maintenant. Pour renouveler leurs accessoires de rasage, offrez-leur un kit complet.

Il contient bien sûr un élégant rasoir au manche en corne ou en bois d'érable et un blaireau aux poils souples, suspendus sur un fin support. On trouve aussi, dans le coffret, un bol pour pour délayer le savon à barbe. Des lames de rechange sont aussi prévues.

Achetez-lui un beau stylo

Votre conjoint a peut-être conservé l'habitude d'écrire à la main. Dans ce cas, offrez-lui un beau stylo. Présentés dans d'élégants écrins, certains, très stylés, valent par leur finesse et leur discret habillage.

Qu'il s'agisse d'un stylo à bille ou à plume, il faut aussi privilégier la qualité de l'écriture. Pensez aussi à la prise en main, qui doit être aisée.

Un beau stylo est un cadeau intemporel, qui survit à toutes les modes, même à celle du tout numérique.

Et pourquoi pas un chapeau ?

Votre conjoint a peut-être gardé l'habitude de porter un couvre-chef. Même si ce n'est pas le cas, il lui arrive peut-être d'en porter un de temps à autre.

Votre choix peut se porter sur ces casquettes dites "bec de canard", qui couvrent bien la tête. Du côté des chapeaux, pourquoi ne pas lui offrir un fédora, ce très élégant feutre porté par les acteurs de cinéma d'antan ?

Quant au "homburg", avec son bord ourlé et son ruban noir, il a aussi beaucoup de classe.