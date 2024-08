Seniors, restez à la page ! L’importance du numérique pour ne pas être largués et maintenir un lien social

Les nouvelles technologies pour créer du lien social

Les seniors sont de plus en plus nombreux à posséder des ordinateurs, des tablettes et des smartphones. Cela leur permet, avant toute chose, de garder le lien social. Selon une enquête du Baromètre du numérique de 2017, 61% des internautes ont plus de 60 ans et ils utilisent Internet pour maintenir un lien avec leur famille et leurs proches. Ils sont 67% à témoigner d'avoir un contact plusieurs fois par mois et près de 50% plusieurs fois par semaine.

64% des plus de 60 ans ont aussi des contacts régulièrement avec leurs amis grâce aux différents outils numériques en leur possession.

Les outils numériques aident aussi les seniors à faire de nouvelles rencontres ou à jouer à des jeux de réflexion. Cela ne peut qu'être bénéfique pour leurs capacités cognitives.

Avoir le bon matériel informatique et numérique

Il est plus que compliqué d'être à la page si vous n'avez pas le bon matériel informatique et numérique. Il est donc important d'être bien équipé et avec du matériel adapté aux seniors, si possible.

Les équipements de base sont les ordinateurs, les tablettes numériques et les smartphones. Aujourd'hui, vous pourrez trouver des équipements adaptés aux seniors et l'usage qu'ils en font très facilement.

L'ordinateur fixe ou portable est vu comme le plus accessible pour les seniors. Il est facile à utiliser et son écrans est suffisamment grand pour être très visible. Les ordinateurs sont aussi faciles à manipuler grâce au clavier et à la souris.

Les seniors peuvent aussi avoir une tablette, qu'ils peuvent emporter partout où ils vont. La taille de l'écran est également un argument en sa faveur. Elle est plus simple à utiliser qu'un smartphone. Il est aussi possible de prendre des photos avec sa tablette et de les stocker, ce qui plaît aux seniors.

Il est également possible d'avoir un smartphone spécialement dédié pour les seniors, avec un écran plus lisible et des applications adaptées à l'usage des seniors.

Rester informé sur les nouvelles technologies et leurs progrès

Mais les nouvelles technologies, ce ne sont pas uniquement du matériel et des équipements à utiliser. Il est possible d'en faire un usage particulièrement intéressant.

Bien sûr, la base, c'est de savoir utiliser Internet. Mais ce sont surtout les différents outils et les applications disponibles qu'il faut apprendre à utiliser afin d'être au courant de l'actualité et des diverses avancées. Il faut dire que les progrès vont très vite.

On peut utiliser bon nombre d'applications grâce à Internet. Mais si le senior n'a pas un très grand intérêt pour les nouvelles technologies, alors il peut se concentrer sur celles dont il a vraiment besoin au quotidien.

Les applications les plus intéressantes

Pour les seniors, certaines applications sont plus intéressantes à utiliser que d'autres. Ainsi, WhatsApp permet de rester en contact avec ses proches et ses amis mais aussi de connaître les progrès des nouvelles technologies. Elle est simple à utiliser et permet aussi aux seniors ayant des difficultés à utiliser un clavier numérique de communiquer avec des messages vocaux. Avec WhatsApp, vous pouvez aussi envoyer et recevoir rapidement des photos.

À lire également : Comment fonctionne WhatsApp : le mode d’emploi pour senior

Vous pouvez utiliser Google Calendar sur un ordinateur, une tablette ou un smartphone. C'est un calendrier connecté qui peut être partagé avec vos proches et sur lequel vous pouvez enregistrer vos rendez-vous, dates importantes, des anniversaires ou des fêtes de famille, notamment. Cela peut être particulièrement nécessaire pour les seniors dont la mémoire est défaillante.

Vous pouvez aussi utiliser les différents réseaux sociaux pour discuter avec des personnes qui partagent vos centres d'intérêt.

Mais les nouvelles technologies ne résident pas que dans l'utilisation d'Internet et des applications. Vous pouvez vous faciliter la vie avec une montre connectée ou encore faire appel à des services de téléassistance, qui deviennent indispensables avec le temps qui passe.

Connaître les risques des nouvelles technologies

Les seniors sont de plus en plus intéressés par les nouvelles technologies et ils deviennent rapidement de grands utilisateurs. Internet, toutefois, n'est pas sans risque. Il vaut mieux rester à la page sur ce sujet et connaître les dangers du numérique.

Avant tout, il faut être conscient des risques d'une exposition prolongée devant les écrans (ordinateurs, tablettes, smartphones) sur la santé.

De plus, les nouvelles technologies attirent les arnaques et les escrocs. Il faut donc apprendre à s'en protéger. Les seniors sont les cibles privilégiées de ces arnaques : achats non consentis, arnaque à la carte bancaire, catfishing, récupération des données personnelles, etc. Il faut aussi savoir comment protéger ses données personnelles et gérer tous les mots de passe dont on a besoin.

Demander de l'aide aux plus jeunes

Si vous voulez rester au courant des nouvelles technologies, vous pouvez aussi vous faire aider par vos proches, surtout vos petits-enfants qui s'y connaissent souvent beaucoup dans ce domaine.

Cela permet non seulement de découvrir des progrès et des évolutions intéressantes concernant les nouvelles technologies mais aussi de créer du lien intergénérationnel.

Vous pouvez aussi vous renseigner auprès de certaines associations ou des services publics pour faire une formation, de la médiation numérique ou simplement continuer à en apprendre plus sur les dernières évolutions concernant les nouvelles technologies. Certaines universités proposent des stages et c'est aussi le cas de centres communaux d'action sociale (CCAS) ou de clubs de seniors, notamment.