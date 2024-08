DisonsDemain

Voici un site référence dans le monde du site de rencontres pour seniors ! Les créateurs de ce site s'y connaissent dans le domaine : en effet, ils ont également créé Meetic !

DisonsDemain existe depuis 2017 et nombre de ses codes sont les mêmes que ceux de Meetic. Le site a pour objectif d'aider les personnes de plus de 50 ans à nouer des relations sérieuses avec des personnes qui partagent les mêmes centres d'intérêt.

L'inscription est gratuite mais si vous voulez accéder à toutes les fonctions du site, vous devez payer. Il est possible de passer aussi bien par le site Internet que par une application mobile. Même si vous n'avez pas l'habitude de naviguer sur ce genre de plateforme, vous n'aurez pas de difficulté majeure.

Chaque profil est vérifié, ainsi, pas de mauvaise surprise ! Vous pourrez aussi participer à des événements organisés par DisonsDemain et rencontrer d'autres membres, le tout dans un environnement cadré.

Le système de matchs est précis et il fonctionne sur les centres d'intérêt de membres.

EliteRencontre

Créé en 2013, le site Elite Rencontre est un peu plus sélectif. Il est arrivé sur le marché à un moment où les sites de rencontres ont opéré un vrai boom en France ! Le site met en avant les rencontres pour « célibataires exigeants ».

Au fil du temps, le site a élargi sa cible, en se destinant d'abord aux actifs entre 30 et 55 ans puis aux personnes de plus de 55 ans. Cela en fait un site très populaire en France.

Lors de votre inscription, le site vous demande de remplir un formulaire très détaillé, qui est en fait un test de personnalité assez complet. Si vous le remplissez du mieux possible, vous êtes assuré d'avoir des matchs précis avec les autres membres, basés sur la compatibilité des profils.

Le site assure une égalité homme/femme. Si l'inscription est gratuite, il vous faudra payer si vous voulez discuter avec les membres et voir les photos.

Singles50

Singles50 est donc un site de rencontres pour les personnes de plus de 50 ans, comme l'indique son nom. Il existe depuis plusieurs années, bien que ça ne soit pas le site le plus connu.

Le ratio entre les membres hommes et les membres femmes est assez égalitaire : on compte 57% de femmes et 43% d'hommes. Il y a environ un million de personnes inscrites sur Singles50.

Au moment de l'inscription, comme pour bon nombre de sites de rencontres, vous devrez remplir un test de personnalité complet. Cela permet au site d'utiliser son « approche scientifique » pour mettre les membres en contact. Si la démarche peut sembler assez lourde, c'est pour vous assurer des matchs plus fiables, donc cela vaut la peine.

Si vous voulez profiter de toutes les fonctionnalités de Singles50, vous devrez souscrire un abonnement.

Senior Duo

Senior Duo est un mix entre un site de rencontres et une plateforme sociale. Vous pourrez tout aussi bien y trouver l'amour que créer de belles amitiés.

Le site est dédié aux personnes de plus de 50 ans qui veulent s'amuser. Il opte pour un accès gratuit, contrairement aux autres sites de rencontres pour les seniors.

Toutefois, si le fait d'être gratuit est un bon avantage, cela veut aussi dire que l'inscription est moins cadrée. Senior Duo ne se présente pas réellement comme un site de rencontre amoureuse. Les membres inscrits sont surtout invités à discuter en ligne. Mais les choses peuvent toujours évoluer...

Proximeety senior

Proximeety senior est une variante du site de rencontre Proximeety. De ce fait, l'entreprise ne propose pas toutes les tranches d'âge sur une même plateforme mais a décidé de créer deux sites différents. L'un des deux est donc dédié aux personnes de plus de 50 ans.

Proximeety comprend plus de 2 millions de membres, dont 10% ont plus de 45 ans.

Lors de votre inscription sur Proximeety Senior, vous devrez passer un test de personnalité afin de déterminer votre profil. Cela permettra de vous présenter des membres avec les mêmes attentes, les mêmes goûts que vous et qui vivent dans la même région.

Il y a une forte modération sur ce site visant à identifier rapidement les faux profils éventuels. De plus, Proximeety Senior est un site gratuit, ce qui est plutôt intéressant.

Nos Belles Années

Le site Nos Belles Années fait partie du même groupe que eDarling (un autre site de rencontres pour les seniors). Pour vous y inscrire, vous devez faire partie de la tranche d'âge adaptée, sinon, ce ne sera pas possible. Cette précaution est prise afin d'assurer des matchmakings qualitatifs avec les célibataires présents dans votre région.

Vous devrez remplir un test de personnalité lors de votre inscription. Les profils sont vérifiés donc vous devriez avoir des contacts avec des personnes fiables et sérieuses.

Vous pourrez profiter des avantages du site sur votre smartphone ou sur une tablette grâce à l'application SilverSingles (sur iOS et Android).

Pour accéder à toutes les fonctions de la plateforme, il faudra payer.

Meetic Rencontre Senior

Meetic est sans doute l'un des sites de rencontres les plus incontournables de ces dernières années. C'est un site sérieux, qui vous permet de rencontrer des célibataires de votre âge et qui partagent les mêmes attentes.

Pour vous inscrire sur Meetic Senior, vous n'aurez pas à payer. Si vous voulez débloquer toutes les fonctionnalités du site, il vous faudra tout de même payer un abonnement mensuel.

Une fois votre profil rempli, vous pourrez découvrir les profils de plusieurs célibataires facilement depuis l'interface du site. Meetic organise aussi régulièrement des soirées pour célibataires. Peut-être que c'est là que vous rencontrerez l'amour de votre vie, qui sait ?

Parship

Parship n'est pas un site de rencontres uniquement créé pour les seniors. Néanmoins, la plateforme indique que 75% de ses membres ont plus de 35 ans. Cela signifie qu'ils sont, pour la plupart, des personnes qui cherchent l'amour et veulent une histoire sérieuse et stable. Une partie de ces membres a plus de 50 ans (même si le site ne précise pas le nombre exact).

Parship souligne la parité entre ses membres. En effet, 51% des membres sont des femmes et 49% sont des hommes. On peut noter qu'il s'agit de l'un des meilleurs équilibres du marché de la rencontre amoureuse.

Chaque jour, la plateforme accueille près de 28 000 membres du monde entier.

À noter : Les fonctions premium de Parship sont payantes.

Quintonic

Quintonic n'est pas uniquement un site de rencontres pour seniors. En effet, le site se présente plutôt comme un réseau social pour les personnes de plus de 50 ans. Vous pourrez donc y rencontrer des personnes qui veulent créer de nouveaux liens d'amitié. Bien évidemment, les rencontres amoureuses sont aussi possibles.

La communauté de la plateforme est assez active : il y aurait plus de 140 000 membres en France ! C'est un site plutôt attrayant et qui propose, en plus d'une partie « sociale », un espace magazine comprenant des articles.

Le site dispose aussi d'une partie « Instant rencontre » pour les personnes qui veulent se rencontrer en dehors d'Internet.

Quintonic organise, chaque mois, près de 1 500 activités diverses dans toute la France et également sur Internet.