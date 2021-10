Rassembler les informations sur votre ami(e) perdu(e) de vue

Dites-vous bien qu’Internet est capable de faire beaucoup de choses à condition d’avoir suffisamment de données. Pour cette raison, avant de vous lancer, vous devez commencer par dresser une liste de toutes les différentes informations dont vous vous souvenez.

Il est essentiel de pouvoir identifier la personne avec son nom et son prénom. Mais attention, car s’il s’agit d’une amie d’enfance, il est possible qu’elle se soit mariée et ait changé de nom.

Torturez votre cerveau, explorez vos photos, enquêtez auprès d’autres amis, etc. pour essayer de retrouver un maximum d'informations. Des informations qui, d’emblée, vous semblent futiles peuvent, par la suite, vous permettre de retracer son chemin pour le ou la retrouver. Plus vous aurez d’informations, plus votre travail d’investigation sera simplifié.

Utiliser un moteur de recherche

Vous pouvez alors débuter votre enquête en lançant des recherches sur un moteur de recherche Internet, comme Google, entre autres. En effet, Google regorge d’informations et pas seulement sur les personnalités célèbres. Il suffit de très peu de choses pour se retrouver indexé(e) sur Internet, cela peut donc valoir le coup d’essayer. Commencez tout simplement par taper le nom et le prénom de la personne recherchée dans la barre de recherche. Si vous n’obtenez aucune information de cette manière, vous pouvez affiner la recherche avec les informations préalablement réunies. Vous pouvez ainsi ajouter au nom et au prénom une localité, le nom d'une école, d’une association, etc.. Si, malgré tout, la recherche ne donne rien, vous allez devoir poursuivre en utilisant d’autres outils.

Rechercher un ami sur Facebook

Facebook regroupe plus d’un milliard de membres, alors pourquoi pas votre ami(e) ? Sachez bien que Facebook est une véritable toile d’araignée dans laquelle tout fonctionne par listes d’amis, les amis des amis, etc.. Voici les étapes à suivre pour essayer de retrouver la personne cherchée :

Si vous n’êtes pas déjà inscrit(e) sur Facebook, il vous faut, au préalable, créer un profil. Si vous ne souhaitez pas en avoir un, il est peut être possible de procéder à la recherche depuis le compte de l’un de vos proches.

Si une proposition de profil répondant à ce nom vous est proposée, vous pouvez vous référer à la photo du profil pour essayer de reconnaître la personne. Il peut être difficile de la reconnaître, surtout si de nombreuses années se sont écoulées. Vous pouvez cliquer sur le profil, vous aurez alors la possibilité de voir la photo en plus grand.

Si vous retrouvez la personne recherchée et que vous souhaitez reprendre contact avec elle et la contacter par message, cliquez sur « Ajouter ».

Utiliser tous les réseaux sociaux pour retrouver un ami

Si nous avons décrit comment procéder depuis Facebook, ce n’est pas la seule solution. En effet, Facebook est très populaire, mais il existe d’autres réseaux sociaux. Selon l’âge de la personne, vous pouvez vous tourner vers Viadeo, Linkedin, etc.. Ces derniers peuvent être plus adaptés si la personne recherchée n’aime pas partager sa vie personnelle. Si vous souhaitez chercher sur Twitter, il est préférable de procéder à la recherche depuis Google en indiquant « nom prénom twitter ».

Retrouver un ancien camarade de classe

Vous êtes à la recherche d’un(e) ancien(ne) camarade de classe, sachez qu’il existe plusieurs solutions :

des sites Internet dédiés à ce type de recherche, comme copainsdavant.linternaute.com , trombi.com ou photo-de-classe.com, qui sont les sites les plus fréquentés. Pour cela, il suffit de vous y inscrire gratuitement. Vous pouvez accéder à la liste des anciens élèves en renseignant le nom de l’établissement que vous avez fréquenté.

L’enquête de terrain lorsque Internet n’a pas suffi

Hélas, les recherches sur Internet n’aboutissent pas toujours et ce, d’autant plus lorsque les personnes sont nées bien avant les réseaux sociaux. Cela ne vous empêche pas d’essayer de retrouver cette personne sur le terrain. Voici quelques pistes à suivre :

Peut-être pouvez-vous rechercher son nom dans l’annuaire téléphonique ?

Vous pouvez essayer de r etrouver une personne qui le ou la connaît ou des amis que vous aviez en commun à une époque et qui pourraient vous renseigner. N’hésitez pas à leur dire la vérité sur votre quête, ils pourront peut-être vous aider ou vous donner des informations supplémentaires qui vous permettront de poursuivre votre recherche.

Bonne chance dans vos recherches !