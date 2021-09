Planifier votre itinéraire à l’avance

Que le trajet que vous avez à faire soit court ou long, sa planification préalable présente un avantage considérable, à savoir que vous serez plus organisé et plus à même d’anticiper. En voici les raisons :

en planifiant votre itinéraire, vous savez combien de temps il vous faut pour vous rendre à votre destination ;

; vous avez la possibilité de visualiser votre itinéraire et de vous assurer qu’il vous convient.

Dès l’apparition du GPS dans les années 1980, son utilisation a certes simplifié nos déplacements, mais sa configuration n’est pas toujours aisée et comme on ne prend pas toujours la peine d’actualiser ses données, il n’est pas toujours fiable. On peut alors se retrouver sur des routes sinueuses, voire des chemins difficilement praticables qui vont vous faire perdre plus de temps qu’en gagner.

Sur Internet, des plateformes ont donc vu le jour. Voici certains des avantages qu’elles offrent :

Elles vous permettent de choisir le meilleur moyen de vous rendre d’un point A à un point B en vous offrant la possibilité de sélectionner différents critères comme le trajet le plus économique, le plus rapide, avec péage, sans péage, etc..

pour l’avoir avec vous dans votre voiture. Il vous est également possible de préciser la date à laquelle vous souhaitez partir et l’heure afin que le calculateur prenne en considération les conditions de circulation habituelles sur ce créneau horaire. Toutefois, si vous n’avez pas d’impératif particulier, n’hésitez pas à adapter votre heure de départ en fonction des éventuels problèmes de circulation dont vous pourriez avoir connaissance en vous tenant informé par différents canaux, comme la télévision, la radio, etc..

Les meilleurs outils de calcul d’itinéraire sur Internet

Il existe, à l’heure actuelle, différents sites Internet qui permettent de réaliser des calculs d’itinéraire. Ces sites Web se déclinent également sous la forme d’applications qui peuvent être installées sur un téléphone portable pour être accessibles aisément partout et en tout temps. Parmi eux, citons Google Maps, ViaMichelin et Mappy dont les réputations ne sont plus à faire et qui permettent de préparer un trajet en voiture, mais aussi à vélo, à pied, etc..

Google Maps

Google Maps est une application qui permet la navigation GPS depuis son téléphone portable. Elle est la plus largement utilisée sur Android. Voici ce qu’offre cette application :

Simplicité et efficacité : pour l’utiliser, il vous suffit de taper votre destination dans Google, puis de sélectionner Maps pour être redirigé vers Google Maps. Vous pouvez ainsi préparer un trajet assez simplement et de façon efficace.

Via Michelin

Michelin, ce spécialiste de la route est bien connu pour ses cartes routières. Si, à une certaine époque, elles étaient le seul recours pour trouver la bonne route, Michelin à su se mettre à la page en proposant ViaMichelin. Voici ce dont vous bénéficierez :

En vous connectant tout simplement à ViaMichelin, vous profitez d’un calculateur d’itinéraire pour piéton, moto ou auto.

Vous aurez le choix entre différentes options dont l’ itinéraire conseillé par Michelin ou l’itinéraire Découverte en voiture pour ceux qui aiment profiter de leurs voyages pour découvrir de beaux endroits.

Mappy

Depuis 1987, Mappy est une autre application de calcul d’itinéraire. Voici ce qu’elle vous propose :

Elle vous permet de calculer votre itinéraire en France, mais aussi en Europe.

Là encore, le trafic en temps réel est pris en considération pour le calcul de votre itinéraire et ce, que vous soyez à pied, à vélo, en voiture, en transport en commun, en bus, etc..

Comment connaître le prix d’un trajet en voiture ?

Lorsque vous utilisez un calculateur d'itinéraire, en plus de savoir l’itinéraire que vous allez suivre et le temps que vous allez mettre, vous êtes informé de ce que cela va vous coûter. En effet, il vous est tout à fait possible d’estimer le prix de votre trajet en voiture depuis l’outil de calcul d’itinéraire. Voici comment :

Cliquez sur l’onglet « Option », présent la majeure partie du temps.

Entrez les différentes informations concernant votre véhicule, cela vous permettra d’obtenir une estimation du coût de votre trajet la plus précise possible.

À partir de ces données, le simulateur va calculer le coût moyen de la consommation d’essence pour ce trajet et vous informer des éventuels péages que vous allez rencontrer ainsi que du montant que vous aurez à payer pour le ou les tronçons concernés.