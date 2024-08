Au secours, ils arrivent ! Les vacances avec les petits-enfants ne sont pas toujours de tout repos, nos idées pour survivre

Pourquoi recevoir ses petits-enfants pour les vacances ça fait peur ?

Il est vrai que recevoir ses petits-enfants peut bouleverser votre quotidien ! Certes, vous êtes heureux de les voir et mesurez la chance que vous avez d'être entouré de votre famille. Mais cela peut vite se révéler fatiguant. Que vous soyez à la retraite ou non, il va vous falloir adapter votre vie de tous les jours.

Ne culpabilisez pas non plus si vous avez parfois besoin de tranquillité. C'est pour cela aussi qu'il est important de mettre en place des temps calmes avec vos petits-enfants afin de garder votre équilibre et de mieux récupérer.

Vous pouvez aussi avoir peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas savoir gérer, en particulier avec des enfants en bas âge. En effet, il faut trouver des activités adaptées, ce qui peut être plus compliqué qu'avec des enfants plus grands. Il faut aussi que votre maison soit sûre, pour éviter tout accident domestique. Cela peut être stressant. Mais, si vous anticipez bien, vous devriez vous en sortir dans problème.

Il est vrai qu'avoir ses enfants et ses petits-enfants à la maison pendant les vacances peut tout changer ! Si vous êtes habitué à votre rythme, à faire les choses à votre façon ou à avoir une maison parfaitement rangée, effectivement, cela peut vite devenir compliqué pour vous.

Gérer votre impatience ou même votre colère de voir votre vie complètement chamboulée peut être difficile. Ne vous sentez pas coupable pour autant. C'est normal de vouloir garder son confort et sa tranquillité.

Quelques conseils pour s'en sortir

Il est possible de mettre pas mal de choses en place afin de faire en sorte que les vacances avec vos petits-enfants se passent le plus sereinement du monde.

Avoir de l'aide

Vous pouvez faire appel aux services d'une aide extérieure, par exemple. Vous ne devriez pas avoir honte de demander l'aide d'une baby-sitter pour quelque après-midis. Vous pouvez aussi faire appel aux services d'une aide-ménagère pour le linge ou le ménage. Cela sera déjà un stress en moins.

Vous aurez plus de temps pour vous et pourrez vous reposer et prendre des forces. Cela vous permet aussi de passer plus de temps avec vos petits-enfants.

Si vos petits-enfants sont suffisamment grands, vous pouvez mettre en place un tableau des services. Ainsi, ils pourront vous aider à mettre la table, préparer le repas ou ranger la maison. Après tout, ce n'est pas à vous de gérer toutes les tâches ménagères sous prétexte que vous êtes chez vous.

Si vos enfants sont également présents, ils peuvent aussi vous donner un coup de main pour les diverses tâches du quotidien. Vous pouvez gérer le quotidien en alternance, par exemple : un jour vous vous occupez des courses, la fois d'après, ça sera à vos enfants de gérer, etc.

Recevoir moins de personnes chez vous pendant les vacances

Vous pouvez aussi décider de ne pas garder tous vos petits-enfants en même temps, surtout si vous en avez beaucoup !

Si vous estimez que cela fera trop de personnes à gérer sous le même toit, vous pouvez aussi éviter de loger tout le monde en même temps. Vous pouvez mettre en place des solutions de logement alternatives (gîtes, chambres d'hôtes ou même campings). De cette façon, chacun a son chez soi et vous vous retrouvez uniquement pour passer de bons moments en famille, faire des sorties ou des activités tous ensemble.

Faciliter votre quotidien

Au niveau de la cuisine, ce n'est pas la peine de trop vous casser la tête. Privilégiez les choses simples. Vous pouvez préparer des quiches, des salades ou même faire des barbecues. Que des plats qui ne nécessitent pas de passer des heures en cuisine !

Si vos petits-enfants sont déjà plus grands, vous pouvez les inscrire à une activité régulière pour le matin ou l'après-midi. Cela peut être par exemple un cours de natation, de l'équitation ou, selon la région où vous vivez, un cours de voile. Les possibilités sont infinies !

Ce sera l'occasion pour eux de se dépenser et de pratiquer un loisir. Ils s'y feront des copains et vous raconteront plein de choses lorsqu'ils rentreront.

Peu importe l'âge de vos petits-enfants, vous pouvez aussi instaurer un temps calme obligatoire. Cela peut être après le déjeuner, par exemple. Cela veut dire qu'il faudra être calme, ne pas faire de bruit et opter pour des activités silencieuses, comme la lecture (vous pourrez lire le même livre et ensuite en discuter ensemble), le coloriage, des puzzles, etc. Vous pouvez aussi jouer à des jeux de société, activité idéale pour créer des liens entre vous.

À lire également : 12 jeux sympas et rigolos à faire avec ses petits-enfants

C'est aussi le bon moment pour faire quelques exercices dans les cahiers de vacances !

Surtout, prévoyez pas mal d'activités à faire s'il pleut. La météo peut être assez capricieuse, même lors des mois d'été. Mieux vaut donc anticiper et prévoir tout ce qu'il faut, juste au cas où !

Si jamais vous n'êtes pas au mieux de votre forme, vous pouvez aussi dire à vos enfants que garder vos petits-enfants trop longtemps pendant les vacances n'est pas possible. Ils devraient comprendre et s'adapter en fonction de vous, sans rien vous imposer. Après tout, vous avez le droit d'être fatigué, vous aussi !