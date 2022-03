Un aménagement de l'espace

En premier lieu, il est possible d'optimiser l'espace, afin de faciliter les déplacements du senior et de prévenir d'éventuelles chutes. On peut ainsi enlever des lieux de passage, notamment les couloirs, tout ce qui peut les encombrer.

Dans de tels endroits, et d'une manière générale dans tout le logement, il faut disséminer des éclairages, que la personne puisse allumer facilement.

Autre cause de chute : les tapis. S'il y en a dans l'appartement, il faut les plaquer au sol, avec du scotch solide ou même avec des clous. Par ailleurs les fils électriques ne doivent jamais traîner au sol.

Par ailleurs, la personne se déplacera plus aisément si des barres d'appui sont installées sur les murs. Cet aménagement du logement peut bénéficier des aides financières du plan antichute du gouvernement.

La solution du monte-escalier

La pose d'un monte-escalier permettra d'accéder aux étages en toute sécurité. Le senior pourra ainsi profiter de l'ensemble de son logement. Cet équipement maintient donc l'autonomie de la personne et favorise son maintien à domicile.

Il existe plusieurs modèles, certains adaptés aux escaliers droits, d'autres conçus pour les escaliers tournants. Par ailleurs, les monte-escaliers sont équipés de dispositifs de sécurité, comme une ceinture de sécurité, un détecteur d'obstacles ou une commande d'arrêt d'urgence.

Concernant le coût d'un tel équipement, on peut se renseigner sur le prix d'un monte escalier TK Home Solutions. Il existe d'ailleurs des aides pour en faciliter l'acquisition.

Des pièces mieux adaptées

La cuisine

Certaines pièces du logement recèlent peut-être plus de dangers que d'autres pour le senior. C'est le cas de la cuisine. Si elle est équipée de plaques chauffantes, pour préparer les repas, la personne peut oublier de les éteindre. Elle peut donc se brûler si elle pose la main dessus.

Pour éviter un tel désagrément, il convient de faire installer un dispositif d'avertissement, sous forme de signaux lumineux qui né s'éteignent que si les plaques ne sont plus en fonctionnement.

Par ailleurs, pour éviter au senior des efforts inutiles, les appareils électroménagers doivent être installés à sa hauteur et s'ouvrir de face. Enfin, les ustensiles utilisés chaque jour doivent être rangés de manière commode.

La salle de bain et les toilettes

Si, dans la salle de bain, l'utilisation d'une baignoire devient dangereuse, il faut la remplacer par une douche à l'italienne. Comme elle est de plain-pied, elle est d'un accès beaucoup plus facile.

Une chute étant tout de même possible, on placera un tapis anti-dérapant sur le sol de la douche. Pour éviter la fatigue, et un possible malaise, un siège spécial sera installé dans la douche. Le senior pourra s'y reposer tout en achevant sa toilette.

Veillez aussi à ce que les lavabos ne soient pas trop hauts. Quant au siège des toilettes, il ne doit pas obliger le senior à trop se baisser. Dans ces pièces, il faut installer des barres d'appui, qui sécurisent les déplacements et aident le senior à se relever.

La technologie au service de la sécurité

Pour plus de prudence, il est conseillé de faire installer au domicile de la personne un système de téléassistance. Il se compose d'un médaillon, le plus souvent installé au poignet de la personne.

Quand elle appuie sur le bouton qui le compose, elle est mise en relation avec un centre d'assistance. Ainsi, en cas de chute par exemple, celui-ci est-il aussitôt alerté. Il prendra les mesures qui s'imposent, en prévenant notamment les secours.

La domotique facilite aussi le maintien à domicile. Cette technologie, qui rend possible l'automatisation du logement, permet de piloter à distance, au moyen d'une télécommande, l'allumage des lumières ou l'ouverture et la fermeture des volets.

Elle rend donc la vie plus facile au senior, lui évitant de se lever et de se déplacer pour accomplir ces tâches lui-même. Il est également possible de faire installer un cheminement lumineux, qui, durant la nuit, rend les déplacements beaucoup plus sûrs.