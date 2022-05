Des meubles design, fonctionnels et confortables

Sénior rime avec sagesse et élégance et ceci doit se refléter dans l’ameublement qui doit être design. Les meubles d’un appartement sénior doivent également être fonctionnels et confortables.

Ainsi, pour l’entrée de l’appartement ou de la maison et dans les couloirs, il est possible d’installer des consoles design qui peuvent servir de meubles d'appoint, de rangement pour les objets qu’on prend ou qu’on dépose en sortant ou en entrant dans la maison.

Le salon doit refléter l’âge de l’occupant de la maison, ses passions, ses voyages et ses nombreuses expériences. C’est ainsi que les décorations très classiques et les décorations exotiques ou ethniques sont celles que l’on retrouve le plus souvent dans les appartements pour séniors. Ces décos reflètent, en effet, plus facilement la personnalité du sénior.

Toutefois, une décoration plus moderne et plus épurée est aussi possible et parfois même préférable, notamment pour sa luminosité, sa légèreté et sa fonctionnalité. Ainsi, il est possible d’opter pour des meubles et déco design plutôt modernes, même s’ils intègrent une touche de classicisme, voire de rusticité.

Beaucoup de lumière

L’âge sénior n’est pas synonyme d’inactivité, au contraire, beaucoup de retraités continuent d’avoir une activité intense aussi bien en journée qu’en soirée. Pour permettre ces activités, qu’elles soient manuelles ou intellectuelles, il est indispensable que le logement sénior soit très lumineux. Pour ce faire, il ne faut lésiner sur aucun moyen. Il faut exploiter au maximum la luminosité naturelle du jour en dégageant les fenêtres et les baies vitrées de tout ce qui peut occulter la lumière du soleil. Si la lumière naturelle n’est pas suffisante, il est possible de pratiquer d’autres ouvertures, de nouvelles fenêtres ou, pourquoi pas, un puits de lumière.

Pour les soirées, l’éclairage doit être soigneusement étudié. Le plan d’éclairage doit comporter, pour chaque pièce, un éclairage principal ou central et des éclairages secondaires comme des appliques et des veilleuses.

Un aménagement adapté à l’âge de l’occupant de l’appartement

Les séniors ont des besoins particuliers, notamment ceux qui commencent à voir leurs facultés physiques diminuer. Ainsi, les meubles pour un appartement sénior doivent être adaptés à l’âge de leur utilisateur, ils doivent, notamment, être faciles à entretenir. Il faut donc privilégier les matières faciles à nettoyer. Pour les canapés, par exemple, le similicuir est idéal, car il se nettoie facilement et ne tache pas.

Le confort est évidemment primordial. Les meubles doivent être légers, notamment les chaises. Celles-ci doivent être facilement déplaçables et ne doivent pas représenter un danger en cas de chute ou de renversement. Toutefois, cette légèreté ne doit rien sacrifier du confort que le meuble doit procurer. Des matériaux répondent particulièrement bien à ces besoins, comme le rotin, le bambou ou l’osier.

Pour trouver des meubles adaptés aux séniors, il faut choisir ceux qui sont conçus selon le principe de “design for all” ou “design pour tous”. Ces meubles sont conçus de sorte à s’adapter aux besoins des personnes les plus exigeantes comme les séniors, tout en étant utilisables par tous les autres.

Des équipements particuliers

Lors de l’aménagement et de la décoration d’un appartement destiné à être occupé par un sénior, la sécurité doit être la première préoccupation. Pour répondre à cet impératif, des équipements particuliers peuvent être installés.

Ainsi, pour la cuisine et la salle de bain, les sols peuvent être recouverts de revêtements antidérapants. Toujours dans la cuisine, il est possible d’améliorer l’accessibilité des robinets d’eau et des vannes d’arrêt du gaz. Les appareils de cuisson à préférer sont les plaques à induction ou vitrocéramique qui sont mieux sécurisées et évitent les brûlures et autres accidents.

Dans la salle de bain, il faut ajouter des barres d’appui près de la baignoire ou de la douche et de la cuvette des toilettes. La baignoire doit être facilement accessible et ne pas provoquer de chute ou de glissade. L’idéal reste les baignoires spécialement conçues pour séniors comme la baignoire à porte.

Dans la chambre, il est préférable de poser un lit assez bas et accessible des deux côtés. L’éclairage de la chambre doit pouvoir être contrôlé avec un va-et-vient avec des interrupteurs à l’entrée de la chambre et à la tête du lit. Il faut également éviter toutes les causes possibles de glissades, comme les descentes de lit sur un sol trop glissant.

Enfin, dans toutes les pièces, il faut laisser suffisamment d’espace entre les meubles pour permettre des déplacements aisés, surtout pour les personnes utilisant des aides comme un déambulateur ou une canne et ceux en fauteuil roulant.