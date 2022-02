Il est alors indispensable de les déplacer, non seulement pour faire de la place pour les équipements et matériaux nécessaires aux travaux, mais aussi pour les protéger. Si les travaux sont conséquents, les meubles peuvent attraper la poussière, être tachés et même abîmés suite à des accidents. Il est alors nécessaire de complètement déménager les meubles pour les stocker ailleurs. Pour ce faire, il existe plusieurs solutions plus ou moins pratiques et accessibles.

Les déplacer de pièce en pièce

Si les travaux sont importants mais progressifs et qu’ils avancent de pièce en pièce, il est possible de ne pas sortir les meubles de la maison. Dans ce cas, il suffit de les déplacer de pièce en pièce à mesure que les travaux avancent. Les pièces et espaces où commencent les travaux sont vidés et les meubles qui y sont habituellement sont placés dans les pièces où les travaux ne commenceront que plus tard. Si la maison dispose d’un grenier, d’une cave ou d’un garage, les choses sont plus simples, car il est alors possible de vider entièrement la maison.

Cette méthode est gratuite et ne nécessite pas de sortir les meubles de la maison, mais elle comporte certains désagréments. Il faut, en effet, déplacer les meubles à plusieurs reprises, avec tous les risques que cela implique.

Les stocker chez de la famille

La solution que beaucoup adoptent est de stocker les meubles chez de la famille. Que ce soient les enfants, les parents ou les beaux-parents, ils n’hésitent souvent pas à accueillir gratuitement les meubles pendant la période des travaux. Toutefois, ce choix implique parfois de transporter les meubles sur une longue distance, ce qui peut être assez coûteux et compliqué.

Faire appel aux voisins

Si on a des voisins charitables, on peut leur confier les meubles temporairement pour les protéger pendant les travaux. Pour pouvoir le faire, il faut d’abord avoir des voisins prêts à aider. Il faut aussi qu’ils aient suffisamment d’espace pour stocker les meubles. Ces deux conditions sont rarement remplies et cette option est pour beaucoup impossible à envisager.

Louer un espace auprès d’un particulier

De plus en plus de particuliers cherchent à rentabiliser leurs espaces perdus en les louant sur de courtes périodes. Il est devenu possible de trouver une cave, un box dans un sous-sol d’immeuble ou même tout un garage mis en location par un particulier. Ce type de location a néanmoins quelques inconvénients, notamment en ce qui concerne la confiance qu’on accorde à un étranger et le coût de la location souvent prohibitif.

Louer un espace dans un garde-meuble

Parmi toutes les solutions qui s’offrent à ceux qui cherchent à stocker temporairement leurs meubles, celle qui est la plus pratique, la plus sûre et la plus confortable est sans doute le garde-meuble. Ces entreprises spécialisées dans le stockage offrent les meilleures conditions pour stocker et protéger les meubles. Une solution qui comporte de nombreux avantages comme la flexibilité, la sécurité et le coût relativement bas.

Une solution adaptable à tous les besoins

Les garde-meubles en libre-service permettent de louer des espaces de stockage sécurisés dont la surface correspond exactement aux besoins du client. Ainsi, il ne paie que l’espace dont il a besoin. La plupart des garde-meubles proposent des espaces de stockage dont la surface va de 1 à 30 mètres carrés. Il est même possible de trouver un garde-meuble sans limite de volume grâce auquel il est possible de stocker les meubles des maisons les plus vastes.

Un espace de stockage sécurisé

Les garde-meubles sont très sécurisés et offrent de hauts niveaux de protection des objets qui y sont stockés. L’accès est protégé par une clé électronique ou un digicode dont seuls les utilisateurs actuels du garde-meuble ont connaissance. Les box de stockage sont, quant à eux, fermés par des portes sécurisées verrouillées par clé ou par digicode. En plus de ces mesures, les garde-meubles sont souvent dotés de systèmes de sécurité divers dont des caméras de surveillance. Tous ces éléments font que ces box de stockage sont tout à fait sécurisées.

Des meubles protégées contre les éléments

En plus de protéger les meubles contre les effractions et les vols, les garde-meubles en libre-service mettent en place des techniques poussées pour protéger les objets stockés contre les éléments. La température à l’intérieur des espaces de stockage est souvent contrôlée, tout comme l’humidité, grand ennemi des meubles et objets fragiles ou précieux.

Un garde-meuble accessible en permanence

Grâce aux systèmes de verrouillage et de sécurisation automatisés, les utilisateurs du garde-meuble peuvent accéder à leur box à toute heure du jour et de la nuit, aussi bien en semaine que pendant les week-ends ou les jours fériés. L’accès se fait en autonomie totale, sans l’intervention ou l’assistance d’une tierce personne.

Tous ces avantages du garde-meuble font de lui la meilleure option pour stocker des meubles le temps de réaliser les travaux de rénovation d’une maison.