Pour connaître le montant de votre future pension de retraite, vous pouvez la calculer vous-même, mais il existe une solution encore plus simple, le simulateur.

Utiliser le simulateur gratuit M@rel

Beaucoup de salariés du privé sont préoccupés quant au montant de leur future pension de retraite. Ils s’inquiètent aussi pour la date ou l’âge à partir duquel ils pourront partir à la retraite. Ce sont là des questionnements légitimes, puisque la retraite est un droit qui vient clôturer une longue carrière professionnelle.

C’est pour répondre à ces inquiétudes et à ce besoin d’information des salariés et des retraités que tous les acteurs impliqués dans la gestion des régimes de retraite de base et complémentaires se sont regroupés au sein de l’Union Retraite qui offre des services gratuits aux salariés et aux retraités. Parmi ces derniers, il y a le simulateur M@rel qui est mis à leur disposition gratuitement sur le site de l’Union accessible via le site info-retraite.fr.

M@rel est un simulateur en ligne qui permet à chacun d’avoir une idée précise du montant de sa pension de retraite en fonction de son parcours professionnel. Le simulateur permet, en outre, de savoir à quel âge le travailleur pourra partir à la retraite.

Un des points forts de ce simulateur est qu’il permet à tous d’obtenir ces informations, quel que soit leur âge. Il a aussi l’avantage de tenir compte des spécificités de chaque parcours professionnel comme les carrières dans le public ou dans le privé, les périodes de chômage ou sans activité professionnelle, les périodes de travail à l’étranger ou encore, la maternité.

Comment utiliser le simulateur ?

Pour qu’un salarié du privé puisse simuler le montant de sa future pension de retraite complémentaire ou connaître l’âge auquel il pourra partir à la retraite, il doit se connecter à son compte retraite personnel sur le site de l’Union Retraite. S’il n’a pas de compte, il peut en créer un en cliquant sur le bouton disponible sur la page d’accueil du site.

Pour se connecter au simulateur, il est possible d’utiliser FranceConnect, le dispositif a été créé par l’État pour offrir une utilisation simple et sûre de nombreux services en ligne. Les identifiants utilisés sur FranceConnect sont les mêmes déjà utilisés sur d’autres sites comme ceux des impôts, de La Poste ou encore, de l’Assurance maladie.

Si le salarié ne souhaite pas utiliser FranceConnect, il peut utiliser son numéro de Sécurité sociale pour créer un compte et un mot de passe sur le site de l’Union Retraite.

Une fois qu’il a accédé à son espace personnel, le salarié a accès à toutes les informations relatives à sa retraite comme ses périodes d’inactivité, les montants cotisés, le nombre de trimestres acquis ou encore, les activités exercées.

Ces informations seront utiles au salarié pour effectuer la simulation de sa retraite avec M@rel. Cette dernière pourra ainsi être précise, puisqu’elle sera basée sur toutes les informations pouvant influer sur le montant de la pension ou l’âge de départ à la retraite.

Bon à savoir : Le simulateur M@rel est reconnu pour sa fiabilité et sa précision. Toutefois, si la simulation est effectuée à un âge éloigné de celui du départ à la retraite, la simulation peut être moins fiable et ses résultats biaisés. Des changements majeurs peuvent, en effet, survenir dans la vie professionnelle du salarié et ils peuvent impacter le montant de la pension de retraite qu’il touchera ou l’âge à partir duquel il pourra liquider sa retraite.

En outre, les simulations actuelles ne peuvent pas prendre en compte les futures réformes des régimes de retraite qui peuvent être adoptées et qui peuvent, elles aussi, modifier le montant de la pension ou l’âge légal de départ à la retraite.