Augmenter sa pension de retraite : découvrez comment la surcote peut booster votre retraite de 5% par an !

La surcote, c’est quoi ?

La surcote est un mécanisme qui permet d'augmenter le montant de votre pension de base si vous continuez de travailler au-delà de l’âge légal de départ à la retraite et après avoir validé tous vos trimestres pour une retraite à taux plein. Concrètement, chaque trimestre supplémentaire travaillé au-delà de ce seuil vous donne droit à une majoration de 1,25 % de votre pension, soit 5 % par an.

Imaginons que vous soyez déjà éligible à une retraite à taux plein, mais que vous décidez de travailler encore un an (soit quatre trimestres supplémentaires) : votre pension augmentera de 5 % ! Autrement dit, si vous deviez percevoir 20 000 euros par an, après un an de travail supplémentaire, vous toucheriez 21 000 euros. Pas mal, non ?

Comment ça marche exactement ?

Le principe est simple : dès lors que vous avez atteint l'âge minimum de départ à la retraite (actuellement fixé à 62 ans pour la plupart d'entre nous) et que vous avez cotisé le nombre de trimestres requis pour une retraite à taux plein (entre 160 et 172 trimestres selon votre année de naissance), tout trimestre supplémentaire que vous cotisez active la surcote​.

Ce mécanisme a été mis en place pour encourager les salariés à prolonger leur activité professionnelle, ce qui, en retour, augmente le montant de leur pension. Et le meilleur dans tout ça ? Il n’y a pas de plafond. Vous pouvez accumuler autant de trimestres que vous le souhaitez, et la surcote continuera à s’appliquer.

Est-ce que tout le monde y a droit ?

La surcote concerne principalement les salariés du privé, les travailleurs indépendants et les exploitants agricoles. Elle s'applique uniquement à la retraite de base, mais pas aux régimes complémentaires, comme l'Agirc-Arrco. Cela dit, même si elle ne s'applique pas aux complémentaires, vous continuez à accumuler des points supplémentaires dans ces régimes si vous prolongez votre activité​.

Attention cependant : les périodes assimilées, comme le chômage ou les arrêts maladie, ne comptent pas pour la surcote. Seules les périodes réellement travaillées sont prises en compte​.

Pour bénéficier de la surcote, vous devez remplir trois conditions principales :

Avoir atteint l'âge légal de départ à la retraite , qui est de 62 ans pour les personnes nées avant 1961 et progressivement augmenté à 64 ans pour celles nées à partir de 1968​ .

, qui est de 62 ans pour les personnes nées avant 1961 et progressivement augmenté à 64 ans pour celles nées à partir de 1968​ Avoir cotisé le nombre de trimestres nécessaires pour une retraite à taux plein , qui varie entre 160 et 172 trimestres selon votre année de naissance​ .

, qui varie entre 160 et 172 trimestres selon votre année de naissance​ Continuer à travailler après avoir rempli ces deux conditions, en cumulant des trimestres supplémentaires​ .

Attention : Seuls les trimestres réellement travaillés sont pris en compte pour la surcote. Les périodes de chômage ou de maladie, par exemple, ne sont pas éligibles.

Des avantages viagers

Ce qui rend la surcote particulièrement intéressante, c’est son caractère viager. Une fois votre pension augmentée grâce à la surcote, ce bonus est maintenu jusqu'à la fin de votre vie. Autrement dit, vous profiterez de cette majoration à vie, ce qui peut faire une belle différence sur le long terme.

Par ailleurs, la surcote peut être cumulée avec d’autres avantages, comme la majoration pour avoir élevé au moins trois enfants ou celle accordée aux travailleurs handicapés​.

La surcote parentale : une nouveauté

Depuis la réforme des retraites de 2023, un nouveau type de surcote a été introduit pour les mères de famille. Si vous êtes une femme ayant atteint 63 ans et que vous avez déjà validé tous vos trimestres avant cet âge, vous pouvez bénéficier d'une surcote supplémentaire de 1,25 % par trimestre, avec un maximum de 5 %. Ce bonus s'applique même si vous avez déjà atteint le taux plein​.

Résumons un peu : un avantage sous conditions

Si vous êtes en bonne santé et que vous vous sentez prêt(e) à travailler quelques trimestres supplémentaires, la surcote peut être une solution efficace pour booster votre pension. Non seulement vous augmentez vos revenus à la retraite, mais cet avantage est versé à vie. Alors, pourquoi ne pas envisager cette option ?

Si vous souhaitez en savoir plus sur votre situation spécifique, il peut être utile de consulter un conseiller retraite ou d’utiliser des simulateurs en ligne pour voir combien vous pourriez gagner en prolongeant votre activité professionnelle.