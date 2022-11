Le chef de l’état souhaite repousser l’âge légal du départ à la retraite à 65 ans. Pour le moment, la réforme n’est toujours pas passée. Cela signifie qu’il est possible de partir à la retraite dès 62 ans que vos trimestres soient complets ou pas.

Dans certains cas bien précis, un travailleur peut prétendre à partir à la retraite avant 62 ans. Voici lesquels.

Certains actifs sont entrés dans la vie professionnelle très tôt. Pour eux, il est inutile d’attendre 62 ans pour prendre la retraite, surtout si leur carrière a été ininterrompue. De ce fait, ils peuvent partir avant 62 ans pour cause de longue carrière.

Cependant, les travailleurs ayant une carrière longue ne peuvent prétendre à la retraite anticipée si et seulement s’ils ont comptabilisé 5 trimestres avant leur vingtième anniversaire. Si leur anniversaire tombe entre octobre et fin novembre, ils n’en ont besoin que de 4. De même, ils doivent avoir cotisé un nombre de trimestres minimum, tous régimes confondus.

Tout actif handicapé peut prétendre à la retraite anticipée avant 62 ans s’il a rempli ses obligations professionnelles. Son statut lui permet de partir 7 ans avant l’âge légal, soit dès 57 ans, tout en profitant du taux plein.

Important :

Pour en profiter, l’actif doit justifier d’un taux d’incapacité de 50 % ou plus dû à son handicap et avoir obtenu un certain nombre de trimestres pouvant varier en fonction de son taux d’invalidité.