Il est également possible aux personnes qui veulent garder une activité à temps partiel, mais toucher une partie de leur pension de retraite, de se tourner vers la retraite progressive. Cela ne vous concerne que si vous avez plus de 60 ans et si votre emploi à temps partiel est à hauteur de 40 ou 80% du temps de travail complet.

Le cumul emploi-retraite

Il est possible pour les retraités de cumuler des revenus liés à une activité professionnelle et le versement de leur pension de retraite. Cependant, si, à la retraite, vous voulez cumuler votre pension de retraite et des revenus liés à une activité professionnelle, vous devez répondre à certains critères d'éligibilité. Cela comprend :

d'avoir plus de 67 ans et d'avoir déjà liquidé toutes vos pensions de retraite ;

et d'avoir déjà liquidé toutes vos pensions de retraite ; ou encore d'avoir 62 ans ou plus et d'avoir validé un nombre de trimestres suffisant pour avoir le droit de toucher une pension de retraite à taux plein ;

ou plus et d'avoir validé un nombre de trimestres suffisant pour avoir le droit de toucher une pension de retraite à taux plein ; de reprendre une activité professionnelle mais dans un domaine qui ne dépend pas du même régime de retraite que celui qui vous verse déjà votre pension.

Il est nécessaire de répondre à toutes ces conditions si vous voulez cumuler emploi et retraite sans plafond.

En effet, le cumul emploi-retraite plafonné limitent les revenus à 1,6 fois le SMIC ou bien selon la moyenne de vos salaires sur votre dernier trimestre avant de prendre votre retraite (le choix s'opère selon ce qui est le plus avantageux pour vous).

De fait, si en cumulant votre pension de retraite et votre activité professionnelle, le total des revenus est supérieur au plafond fixé, alors ça serait votre pension de retraite qui serait pénalisée et donc diminuée. Cependant, si les revenus sont ensuite en-dessous du plafond ou si vous arrêtez votre nouvelle activité, alors la pension repasse à son montant de base.

Après la retraite : choisir d'être salarié porté

Il y a de plus en plus de retraités qui décident de reprendre une activité professionnelle, même lorsque l'heure de la retraite a sonné. Ils peuvent, dans ce cas, opter pour le portage salarial (comme avec la société ABC Portage).

En optant pour ce système, vous pouvez rester indépendant et avoir droit à des avantages sociaux comme ceux que vous avez avec le salariat traditionnel (des salaires mensuels, des congés payés, une mutuelle, un contrat prévoyance, etc).

Cependant, sachez que si vous avez une nouvelle activité avec le portage salarial, vous n'obtenez aucun nouveau droit à la retraite.

Les critères à remplir pour le cumul emploi-retraite sont les mêmes, que vous soyez un salarié porté ou non. Les démarches à réaliser comprennent toutefois une différence entre le cumul emploi-retraite illimité et plafonné.

Les diverses démarches pour le cumul emploi-retraite illimité sont assez simples. Vous devez tenir votre caisse de retraite au courant de votre changement de situation et lui envoyer le nom et les coordonnées de l'entreprise de portage qui vous a recruté.

Vous devez aussi préciser la date du début de votre contrat de travail. Vous devez aussi faire une déclaration sur l'honneur qui atteste que vous avez bien liquidé l'intégralité de vos pensions de retraite et qui reprend aussi tous les régimes desquels vous dépendiez.

En ce qui concerne le cumul emploi-retraite plafonné, vous aurez d'autres documents à fournir. Cela inclut :

les bulletins de salaire des trois derniers mois d'activité ou bien tout document pouvant justifier vos revenus dans la même période (pour le TNS) ;

ou bien tout document pouvant justifier vos revenus dans la même période (pour le TNS) ; les nom et adresse des caisses de retraite qui vous versent vos pensions ;

qui vous versent vos pensions ; en ce qui concerne votre nouvelle activité en portage salarial, il vous faut préciser le montant et la nature de vos revenus ;

et enfin le régime de sécurité sociale auquel vous êtes affilié. En portage salarial, vous serez affilié au régime général.

À noter : Si vous étiez travailleur indépendant et que vous avez déjà travaillé en portage salarial avant d'être retraité, il vous faudra changer de société de portage si vous voulez pouvoir continuer de travailler avec ce statut.

Il est aussi important de savoir que les revenus que vous allez toucher sous le statut du portage salarial en tant que retraité ne vous ouvrent pas de droit à l'allocation-chômage. Ils sont toutefois soumis à des cotisations sociales.