Quand retraite rime avec écologie

Les Français sont de plus en plus sensibles à l’écologie. Les fortes chaleurs estivales confortent l’urgence climatique. Beaucoup de petits gestes sont mis en place afin de réduire l’empreinte carbone et les dégâts environnementaux à petite échelle. Cependant, une autre question se pose concernant la diminution des retraites et le pouvoir d’achat des séniors qui ne cesse d’être mis à mal. En effet, selon plusieurs études, la pension de retraite moyenne s’élève à 1 430 euros bruts par mois.

Une jeune startup française a décidé de jouer sur les deux tableaux pour concilier retraite et environnement. Comment ? En investissant de façon responsable sur des causes environnementales. Transparence, accessibilité et innovation, tels sont les crédos de la startup pour mettre en place son nouveau système de retraite avec un bien meilleur rendement des épargnes retraite.

Qui est Caravel et comment fonctionne l’entreprise ?

Créée en 2021, Caravel mise tout sur l’environnement afin de permettre aux retraités d’obtenir un complément de retraite intéressant. Peu de temps après sa création, la fintech a reçu le prix Impact Environnemental et Sociétal. Depuis son lancement, l’entreprise compte plus de 6 000 adhérents et son nombre d’utilisateurs croît de 30 % en moyenne chaque mois.

Sur sa plateforme numérique, Caravel donne la possibilité à ses utilisateurs de soutenir des projets écoresponsables en investissant dans des fonds de retraite durables. Par ce biais, les utilisateurs s’assurent un complément de retraite, tout en contribuant à réduire leur impact environnemental.

Mais ce n’est pas tout, la plateforme souhaite aussi proposer de nombreux avantages à ses épargnants comme l’ouverture de comptes simple et sécurisée directement en ligne, la possibilité de stopper les versements ou de les modifier à tout moment, et ce, sans frais pour le client. Bien sûr, Caravel facilite aussi le déblocage des fonds sur simple demande.

1,5 millions d’euros de levée de fonds

Pour leur permettre d’atteindre leurs objectifs, les initiateurs du projet Caravel ont démarché les investisseurs, les business angels ainsi que des capital-risqueurs afin de récolter 1,5 millions d’euros. Grâce à cette levée de fonds, Caravel espère multiplier par 4 le nombre de ses utilisateurs et donner un grand élan au développement de sa startup. À terme, Caravel vise la place de leader sur le marché.