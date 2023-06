Un éclairage s’impose

Pour obtenir une retraite à taux plein, il est parfois judicieux de procéder au rachat des trimestres manquants. Une solution envisageable, uniquement si vous êtes dans une situation particulière. En effet, vous n’avez peut-être pas une carrière professionnelle continue à cause d’une période de chômage.

Pour d’autres, la retraite à taux plein reste difficilement atteignable, car vous avez multiplié les stages ou bien vous avez suivi de longues études.

Pas d’inquiétude, le rachat des trimestres reste toujours possible, dans une limite de 12 trimestres, selon la dernière modification de la réforme Fillon en 2003. Une approche intéressante, car il vous sera possible de bénéficier d’un avantage fiscal.

Si vous êtes imposable, vous verrez votre impôt diminuer en fonction des cotisations déduites. Cependant, même si vous disposez de l’intégralité de vos trimestres avant l’âge de 64 ans, il est impossible de partir avant à la retraite.

Pour mieux comprendre votre situation, demandez votre Relevé Individuel de Situation. C’est un document très précieux, retraçant l’intégralité de votre carrière professionnelle. De ce fait, vous avez une vue d’ensemble de vos droits.

Vous connaissez avec précision le nombre de trimestres cotisés, le nombre de points supplémentaires pour votre retraite complémentaire, etc. Depuis votre RIS, vous calculez aisément votre âge de départ à la retraite.

Est-il intéressant de racheter des trimestres lorsque l’on est chef d’entreprise ?

Si vous êtes autoentrepreneur ou chef d’entreprise, vous pouvez parfaitement combiner le rachat Fillon avec le rachat Madelin.

Avant tout, il faut prendre votre décision en vous appuyant sur la formule de calcul pour un seul trimestre : il s’agit de multiplier l’assiette par le taux de cotisation de votre régime de retraite au moment de votre demande. Puis vous multipliez l’ensemble par le coefficient d’âge.

Généralement, le coût du rachat Madelin demeure moins important que celui d’un trimestre dépendant du régime général. Pour éviter tout malentendu, connectez-vous sur le site de l’Assurance retraite en utilisant votre identifiant. Depuis votre espace personnel, vous réalisez une simulation de l’opération.

Est-il judicieux de racheter des trimestres pour un employé d’une petite entreprise ?

Si vous avez fait carrière dans une petite structure, en tant que salarié, le rachat de trimestre reste envisageable. Cependant, le même questionnement pour un salarié dans une grande entreprise reste également légitime, mais la conclusion n’est pas la même. Il faut prendre en considération que la grande entreprise est capable d’assurer le temps de non-activité.

Par conséquent, ce n’est pas un bon calcul de votre part si vous envisagez de racheter des trimestres. Une fois de plus, vous verrez de vos propres yeux l’inutilité de l’opération en vous connectant sur votre espace personnel depuis le site de l’Assurance retraite.

Tout savoir sur le rachat de trimestre pour les stages étudiants

Durant vos études, vous avez peut-être accompli des stages obligatoires. Ces périodes peuvent être rachetées en respectant des conditions très précises. Dans un premier temps, il est nécessaire que le stage soit réalisé avec une convention tripartite, c’est-à-dire entre vous-même, l’organisme d’accueil et l’établissement d’enseignement.

De plus, le stage s’est impérativement déroulé au sein de la même entité avec une durée minimale de deux mois au cours d’une année universitaire ou scolaire. De plus, vous avez bénéficié d’une gratification grâce à votre stage.

Malheureusement, si vous avez effectué un stage en milieu professionnel, sans l’application d’une convention, les périodes ne sont pas concernées par le rachat.

Pour y voir plus clair, sachez qu’une période de stage d’une durée de deux mois vous permet la validation d’un trimestre. Si vous poursuivez un stage sur deux années successives, il sera pris en compte sur l’une des deux années. De votre côté, vous avez la possibilité de racheter les trimestres manquants, dans la limite de 2.

L’intérêt de racheter des trimestres dans le cadre d’un taux plein plus tôt

Vous avez le désir de partir plus tôt à la retraite et bien évidemment avec un taux plein. Dans ce contexte, rapprochez-vous de votre employeur pour une négociation.

De son côté, il est impossible de vous mettre à la retraite et l’entreprise devra assumer le coût financier en vous conservant en tant que salarié. Par conséquent, de nombreuses entreprises n’hésitent pas à se rapprocher de leurs collaborateurs en vue de proposer un rachat de trimestre.

Il s’agit d’un départ volontaire. Il existe tout de même une alternative à travers une rupture conventionnelle. Vous recevez une prime exceptionnelle et ce montant sera utile pour procéder au rachat de trimestres manquants.

Attention, car la prime reste imposable. Par contre, les sommes que vous versez pour acheter vos trimestres sont parfaitement déductibles. D’un point de vue fiscal, l’opération reste neutre.

Que faire pour le rachat des trimestres lorsque l’employeur refuse une rupture conventionnelle ?

L’employeur est dans son bon droit de ne pas accepter une rupture conventionnelle. Dans ce cas, le rachat de vos trimestres reste une option envisageable. Pôle emploi prend le relais à travers des aides spécifiques jusqu’à ce que vous atteigniez l’âge légal de la retraite.

Sans la cotisation intégrale des trimestres recommandés, impossible de terminer votre carrière avec un taux plein. Néanmoins, vous pouvez toujours prendre la décision de partir à la retraite, mais vous connaîtrez une décote importante et définitive. Pour ne pas en subir les conséquences financières, n’hésitez pas à envisager le rachat de vos trimestres lorsque vous êtes dans les situations décrites précédemment.

Si vous ne faites rien, le montant de votre pension sera automatiquement validé. Concernant le coût du rachat, l’opération reste directement dépendante de vos revenus et de votre âge. Plus vous êtes âgé, plus le montant est élevé.