Les chefs d'entreprise ont la possibilité de racheter des trimestres et ce, peu importe le régime de retraite auxquels ils sont affiliés et auxquels ils cotisent. C'est un dispositif particulièrement intéressant si vous voulez partir à la retraite plus tôt, autour de 62 ans, généralement, et savez que vous ne disposez pas de la durée d'assurance nécessaire pour pouvoir toucher votre retraite à taux plein.

Quel est l'intérêt de racheter des trimestres ?

Si vous êtes un chef d'entreprise et que vous voulez racheter un ou plusieurs trimestres de retraite auprès de votre régime de base, cela peut être vraiment intéressant pour obtenir votre retraite de base à taux plein. Surtout si vous avez l'opportunité de racheter tous les trimestres qui vous manquent. Cela peut aussi vous assurer un meilleur montant concernant votre retraite complémentaire.

En rachetant vos trimestres retraite, vous n'avez pas besoin de verser plus d'argent aux régimes complémentaires. Ces derniers comprennent : l'Agirc-Arcco pour les chefs d'entreprise assimilés salariés et le régime complémentaire des indépendants pour les dirigeants qui ont le statut de travailleurs non salariés.

En revanche, si vous ne souhaitez prendre votre retraite qu'à 67 ans, alors pas besoin de racheter vos trimestres retraite. En effet, si vous demandez à ce que votre retraite soit versée dès vos 67 ans, alors elle sera versée de manière automatique à taux plein et ce peu importe votre durée d'assurance.

Le nombre de trimestres à acheter

Combien de trimestres pouvez-vous racheter ? Grâce au dispositif « versement pour la retraite », dont on entend le plus parler, vous avez la possibilité de racheter les trimestres qui correspondent à vos années d'études supérieures, aux années civiles incomplètes ou encore aux périodes d'expatriation (si vous n'avez pas cotisé à la Caisse des Français de l'étranger ou CFE pendant cette période). Il y a toutefois une limite de 12 trimestres maximum à racheter. Racheter des trimestres dans les deux régimes a le même coût.

Il existe un dispositif, moins cher, qui est réservé aux chefs d'entreprise qui dépendent de la Sécurité sociale des indépendants (SSI). Il leur donne l'occasion de racheter les années durant lesquelles ils n'ont pas validé les 4 trimestres car ils n'ont pas eu les revenus suffisants. Pour pouvoir racheter des trimestres, vous devez impérativement en faire la demande au plus tard dans les 6 années qui suivent l'année en question.

Si vous êtes un chef d'entreprise à quelques années de votre départ en retraite, vous n'avez pas de réel inconvénient à faire un rachat de trimestre. En effet, pour être sûr que racheter vos trimestres est intéressant, vous n'avez qu'à calculer votre délai de retour sur investissement en divisant le coût du rachat par le supplément annuel de retraite – base et complémentaire qu'il va générer, selon Dominique Prévert de chez Optimaretraite.

Le coût du rachat de retraite

Une fois le calcul sur votre délai de retour sur investissement effectué, s'il est inférieur à l'espérance de vie à 62 ans (soit 21 ans pour les hommes et 25 ans pour les femmes), alors racheter les trimestres retraite est rentable. Cependant, notez bien que plus votre rémunération est élevée et plus racheter les trimestres le sera aussi. Pourquoi cela ? Car si votre rémunération dépasse le plafond mis en place par la Sécurité sociale (donc 41,136 euros en 2022), le coût d'un trimestre sera le même pour tous.

Racheter un trimestre aura la même incidence, au niveau de la retraite de base, sur tous puisque la retraite de base est plafonnée à la moitié du plafond annuel de la Sécurité sociale, en prenant en compte un taux de liquidation maximum de 50% (il s'agit là d'un maximum théorique qui n'est jamais atteint sauf si vous bénéficiez d'une surcote ou d'une bonification pour 3 enfants).

Toutefois, notez bien que un rachat sur la retraite complémentaire sera équivalent au nombre de points acquis dans le régime complémentaire. De ce fait, le rachat sera encore plus intéressant si vous avez accumulé un grand nombre de points tout au long de votre carrière.

Il est important également, dans le cadre d'un rachat de trimestres, de prendre en compte l'impact de la fiscalité. Notez que toutes les sommes versées à votre caisse de retraite pour racheter des trimestres peuvent être déduites de votre revenu imposable. Une fois encore, plus votre rémunération est importante, plus le gain le sera aussi. En effet, l'économie d'impôt réalisée grâce à une déduction du revenu équivaut au taux marginal d'imposition soit le taux le plus élevé auquel sont taxés vos revenus.