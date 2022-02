La validation des trimestres

Pour rappel : un trimestre est l'unité de base pour calculer la durée d'assurance et est utilisé dans la plupart des régimes de retraite de base. Il est donc obligatoire d'avoir validé un certain nombre de trimestres pour avoir une retraite à taux plein. Comptez entre 160 et 172 trimestres selon votre année de naissance.

Pour valider les trimestres de retraite à la Caisse nationale d'assurance vieillesse ou Cnav, il est nécessaire de toucher un salaire sur lequel seront prélevées des cotisations. Ces cotisations équivalent à 150 fois le montant du Salaire minimum interprofessionnel de croissance (ou Smic).

Si vous n'avez pas d'activité salariée et donc pas de revenus de travail, il est parfois possible, tout de même, de valider des trimestres. Cela peut concerner les périodes de chômage indemnisé voire même parfois, les périodes de chômage non indemnisé (il faut vous renseigner auprès de votre caisse de retraite).

Si vous cumulez une activité salariée à temps partiel et le chômage mais ne gagnez pas assez pour cotiser 4 trimestres, alors vous pouvez profiter d'un complément en trimestres dits assimilés pour le chômage. En revanche, contrairement aux trimestres cotisés, les trimestres assimilés sont limités.

Le salaire pour valider un trimestre de retraite

Puisque le Smic a augmenté de 0,9% à la date du 1er janvier 2022, le calcul pour les trimestres de retraites a également été impacté.

Le Smic horaire, brut, est actuellement fixé à 10,57 euros. Pour valider un trimestre de retraite, il faut donc que le salarié perçoive un salaire brut de 1585,50 euros (donc 10,57 multiplié par 150).

Par rapport à 2021, on voit une augmentation de 48 euros. De cette façon, si vous voulez valider 4 trimestres pour 2022, vos devez toucher au moins 600 fois le Smic horaire soit 6342 euros brut dans l'année.

Si votre salaire est supérieur, il vous est possible d'avoir une annuité totale avant la fin de l'année. Cependant, même avec une rémunération plus élevée, vous ne pouvez pas valider 4 trimestres en un mois. Il faudra compter au moins 2 mois pour que cela soit possible. En effet, en ce qui concerne le régime de base, la cotisation a un plafond mensuel à ne pas dépasser, fixé par la sécurité sociale (le PASS). C'est ce plafond qui détermine l'assiette maximale de cotisations mensuelles des salariés.

L'année dernière, il faut dire que les salariés en chômage partiel à cause du Covid 19 qui n'avaient pas pu travailler entre le 1er mars et le 31 décembre 2020 avaient vu cette période comptée pour les droits à la retraite. Ainsi, ils ne seront pas pénalisés pour la validation de leur trimestre. Pour valider un trimestre cotisé, en ce qui concerne le régime général, il fallait avoir travaillé pendant au moins 220h contre un salaire.

Si vous êtes un chef d'entreprise qui préside une SAS, par exemple, il est également important de prendre en compte la hausse du Smic car pour votre rémunération, vous avez plutôt tendance à fonctionner avec des dividendes plutôt qu'avec un salaire. Il est alors nécessaire de vous verser le salaire minimum afin de pouvoir valider 4 trimestres par an. Vous devez donc veiller à ce que votre salaire soit suffisamment élevé, par an, sous peine de ne pas valider assez de trimestres pour prendre votre retraite lorsque vous l'aurez décidé.