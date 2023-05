Une loi validée par le Conseil constitutionnel

Même si les contestations sont toujours d’actualité, il faut admettre que le Conseil constitutionnel a validé la loi concernant la réforme des systèmes de retraites. Cette loi sera mise en œuvre à partir du 1er septembre 2023.

Elle repousse l’âge du départ à la retraite de manière progressive. Ainsi, jusqu’en 2030, cet âge légal sera repoussé chaque année de trois mois. En 2030, il faudra attendre d’avoir 64 ans (contre 62 aujourd’hui) pour partir à la retraite à taux plein. Il sera nécessaire d’avoir 43 années de cotisations.

Qu’est-ce que ça change pour les personnes nées en 1965 et 1966

Les personnes nées en 1965 et 1966 auront 58 et 57 en 2023. Elles sont concernées par cette réforme des retraites. Pour atteindre le nouveau plafond, elles vont devoir cotiser trois trimestres supplémentaires.

Pour celles qui sont nées en 1965, l’âge de départ légal est désormais de 63 ans et trois mois. Avant la réforme, pour toucher une retraite à taux plein, elles devaient avoir cotisé 169 trimestres soit 42 ans et trois mois. Désormais, elles devront cotiser 172 trimestres soit 43 ans.

L’âge légal de départ à la retraite des personnes nées en 1965 est de 63 ans et trois mois. Pour les salariés nés en 1966, l’âge légal est repoussé à 63 ans et six mois. Dans tous les cas, il faudra avoir cotisé 172 trimestres.

L’âge légal de départ à la retraite et le taux plein

Il faut différencier l’âge légal de départ à la retraite et celui permettant de toucher une retraite à taux plein.

Pour les personnes nées en 1965 et 1966, le nouvel âge légal de départ à la retraite est 64 ans. Toutefois, pour toucher une retraite à taux plein, il faut attendre d’avoir 67 ans ou avoir cotisé 172 trimestres.

On peut donc partir avec une retraite complète lorsque l’on atteint l’âge de 67 ans, comme c’est déjà le cas aujourd’hui, ou avoir 43 annuités. Cette réforme accélère simplement la réforme Touraine adoptée en décembre 2013. Elle exigeait un plus grand nombre de trimestres pour partir avec une retraite à taux plein.

On rappelle que pour valider un trimestre, il faut percevoir un salaire minimal pendant trois mois consécutifs.

Depuis le 1er mai 2023, il faut toucher 1747,20 euros brut par mois pendant trois mois pour valider un trimestre.

Ce montant change en même temps que le SMIC. Il correspond à 150 fois le taux horaire brut. Il faut savoir également qu’il n’est pas possible de valider plus de quatre trimestres par an.

Le cas des carrières longues

Les personnes ayant effectué une carrière longue peuvent partir à la retraite avant 64 ans. Les personnes ayant commencé à travailler à 14 ans peuvent s’arrêter à 58 ans ; celles ayant commencé à travailler à 15 ans peuvent partir à 59 ans…

Il faut attendre 60 ans si l’on a commencé à travailler à 16 ans, 61 ans en ayant commencé à 17 ans et 62 ans en ayant commencé entre 18 et 20 ans.

En résumé, toutes les personnes nées entre 1962 et 1972 vont travailler entre un et trois trimestres supplémentaires.