Retraites : pourquoi les femmes touchent encore 40 % de moins que les hommes

Un écart qui prend racine dans les inégalités de carrière

Les femmes partent avec un désavantage dès le début de leur carrière. La différence de rémunération entre les hommes et les femmes s’élève à environ 20 %, un chiffre qui, accumulé tout au long de la vie active, se répercute directement sur le montant des pensions de retraite. À cela s’ajoutent les carrières souvent interrompues ou aménagées.

Beaucoup de femmes optent pour le temps partiel ou font des pauses pour s’occuper de leurs enfants. En moyenne, 29 % des femmes travaillent à temps partiel contre seulement 8 % des hommes. Ces choix, souvent imposés par les circonstances familiales, ont un impact direct sur le montant des cotisations retraites. Moins on cotise, moins la pension est élevée.

Tableau des écarts moyens de retraite (en euros)

Pension moyenne des femmes Pension moyenne des hommes Écart de pension Secteur privé 1 272 € 1 674 € 24 % Secteur public 1 800 € 2 250 € 20 % Moyenne nationale 1 459 € 1 675 € 28 %

La pension de réversion, un filet de sécurité imparfait

L'un des moyens de compenser ces écarts est la pension de réversion. Ce dispositif permet aux veuves et veufs de percevoir une partie de la pension de leur conjoint décédé. Bien que 88 % des bénéficiaires de la réversion soient des femmes, ce mécanisme n’efface qu’une petite partie des inégalités. En effet, la pension de réversion ne représente souvent qu’un pourcentage limité de la pension du conjoint, et elle est soumise à des conditions de ressources.

Ainsi, les femmes qui n'ont pas pu cotiser suffisamment durant leur vie active se retrouvent souvent dans une situation précaire malgré ce filet de sécurité. Cela souligne l'importance d’une réforme en profondeur pour compenser les inégalités dès la phase active.

Comment améliorer sa future pension de retraite ?

Même si les inégalités persistent, il est possible d’agir pour optimiser sa retraite. Voici quelques astuces et conseils :

Anticiper et cotiser au maximum : Dès que possible, maximisez vos cotisations en augmentant votre volume horaire de travail ou en récupérant des trimestres perdus. Si vous êtes en mesure de le faire, pensez à racheter des trimestres manquants. Valoriser les périodes de maternité : Certaines périodes comme les congés maternité ou les interruptions pour élever des enfants donnent droit à des majorations de durée d’assurance. Veillez à bien les faire valider auprès de votre caisse de retraite. Surveiller son relevé de carrière : Il est essentiel de vérifier régulièrement son relevé de carrière pour s’assurer que toutes les périodes travaillées ont bien été prises en compte. En cas d’oubli, il est possible de faire rectifier les erreurs. S’informer sur la pension de réversion : Si vous avez droit à une pension de réversion, renseignez-vous tôt pour connaître vos droits et entamer les démarches dès que possible.

La réduction des écarts : un chemin long mais nécessaire

Même si l’écart de 40 % peut paraître insurmontable, il tend à se réduire très lentement avec les générations plus récentes. Par exemple, les femmes de la génération 1965-1969, qui partiront à la retraite d'ici 2030, devraient voir cet écart se réduire à 30 %. Mais cela reste insuffisant, et des réformes structurelles sont nécessaires pour assurer une réelle égalité.

Pour l’heure, il est donc essentiel de prendre en main sa retraite le plus tôt possible. Plus vous êtes proactif, mieux vous pouvez préparer votre avenir. Bien que le système actuel comporte des inégalités, chaque effort pour augmenter vos cotisations et vérifier vos droits peut faire une différence considérable à long terme.

L'écart entre les retraites des hommes et des femmes est un miroir des inégalités de carrière qui existent encore aujourd'hui. Bien que des progrès aient été faits, le chemin vers une véritable égalité reste long. Prendre des mesures dès maintenant pour optimiser vos droits est le meilleur moyen de limiter les impacts négatifs à long terme.