Comment bénéficier de la seconde pension avec le cumul emploi retraite ?

Vous êtes à la retraite, mais vous souhaitez continuer à travailler, pour compléter vos revenus ou pour rester actif ? C’est possible grâce au dispositif du cumul emploi retraite, qui vous permet de percevoir votre pension tout en exerçant une activité professionnelle. Et depuis le 1er septembre 2023, vous pouvez même bénéficier d’une seconde pension, calculée sur les cotisations versées après votre départ à la retraite. Quelles sont les conditions et les modalités de cette nouveauté ? Quel est le montant de cette pension supplémentaire ? Voici les réponses à vos questions.