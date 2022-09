1. La natation

La natation est la première pratique sportive aquatique qui vient à l’esprit. On peut la pratiquer à tout âge, même à un âge avancé, à condition d’adapter la pratique à l’état de forme et de santé du senior.

La natation comporte de nombreuses vertus pour la personne âgée, car elle mobilise différentes parties du corps, ce qui en fait un sport complet, à condition de s’y adonner de façon sérieuse et appliquée. Avant de plonger dans le bassin, la personne âgée doit s’assurer qu’elle n’est pas fatiguée et qu’elle ne souffre pas de problèmes au niveau de la nuque et des lombaires, deux parties du corps particulièrement sollicitées lors de la natation.

Pour que la natation apporte tous ses bienfaits au senior, ce dernier doit la pratiquer comme un véritable sport et, dans l’idéal, il doit s’adonner à certains types de nage comme le dos-crawlé. Cette nage est quelque peu technique et complique le contrôle de la trajectoire, ce qui peut être gênant dans un bassin partagé, mais c’est une des nages les plus bénéfiques pour le corps et peut même aider à atténuer les maux de dos chroniques.

Notre conseil : Pour pratiquer le dos-crawlé en toute tranquillité, il faut se rendre dans une piscine où des lignes d’eau sont réservées à cette discipline.

La nage papillon est plus difficile, car elle demande un effort physique plus intense, mais si le senior est en bonne santé et a l’habitude de faire du sport, c’est aussi une nage qui lui est recommandée.

Pour exercer la partie basse de son corps, le senior peut s’adonner à la nage aux palmes ou à la monopalme, cette dernière étant plus facile à maîtriser puisqu’elle ne nécessite qu’un simple mouvement d’ondulation, contrairement à la nage à deux palmes.

Attention : L’utilisation de palmes est interdite dans les piscines ouvertes au grand public, sauf dans le cadre de cours collectifs de nage à la monopalme.

Lorsque le senior nage, s’il le fait dans le but d’entretenir son corps, il doit se concentrer sur les brasses et éviter les distractions comme les discussions avec les amis ou nageurs voisins, car ce faisant, ses mouvements deviennent plus lents et les bénéfices de la nage sont alors réduits. Il peut toutefois participer à des cours collectifs qui apportent motivation et amusement, tout en permettant au senior de pratiquer convenablement la natation et ainsi profiter de ses vertus.

2. L’aquabiking

L’aquabike est une expression en anglais qui signifie “vélo aquatique” et qui désigne une activité sportive proposée par des piscines et centres de remise en forme à destination des seniors. Cette activité sportive est de plus en plus répandue, car elle séduit par son efficacité et sa facilité.

Les centres spécialisés et piscines qui proposent cette activité sont, en outre, souvent dotées de cellules d’aquabiking avec des sources de lumière (UV) pour associer à l’effort physique une chromothérapie.

L’aquabiking séduit notamment parce qu’il permet de perdre du poids. Une séance de 30 à 45 minutes permet, en effet, de consommer 300 à 500 calories, soit autant de calories consommées en une heure de natation. Cette efficacité de l’aquabiking s’explique par le fait que cette pratique allie l’exercice physique du pédalage à la résistance opposée par l’eau au mouvement des pieds et des jambes, ce qui décuple l’effort nécessaire pour pédaler.

Cette pratique est également douce et non traumatisante, car si l’eau augmente l’effort nécessaire pour pédaler, elle impose aussi des mouvements plus doux pour les articulations, en plus du confort apporté par le fait que le senior pédale en étant assis sur une selle confortable.

L’aquabiking s’adapte, en outre, à toute personne, quel que soit son état de forme, car les appareils ont une intensité réglable, ce qui permet d’adapter le niveau d’effort à chacun. L’autre avantage de l’aquabiking est qu’il est peu ennuyeux, les seniors peuvent pédaler en groupe, en discutant, en écoutant de la musique ou même en regardant la télévision dans les centres qui en sont équipés.

3. L’aquagym

L'aquagym ou gymnastique aquatique est une autre activité très recommandée pour les personnes âgées qui souhaitent se maintenir en forme. Elle permet de faire des mouvements de gym semblables à ceux pratiqués habituellement, mais dans un milieu aquatique, qui est généralement une piscine, mais peut aussi être la mer ou même un lac. La pratique implique parfois l’utilisation de flotteurs et d’autres accessoires prêtés par le moniteur ou le centre de sport.

L’aquagym a l’avantage de faire travailler différentes parties du mouvement, d’améliorer l’équilibre et la coordination et d’améliorer la circulation sanguine, tout en permettant aux personnes âgées de passer des moments agréables pendant lesquels elles peuvent tisser de nouveaux liens avec des personnes du même âge. C’est donc une pratique aussi avantageuse que la natation, mais qui a, en plus, l’avantage de ne pas nécessiter la maîtrise des techniques de natation. Elle se pratique dans un confort optimal, souvent en bassin couvert et dans une eau à 28 °C ou plus, même en hiver grâce aux bassins chauffés.

4. L’aqua-yoga

L’aqua-yoga est une variante de yoga qui se pratique de façon similaire à l’aquagym, c’est-à-dire dans l’eau. Le vocabulaire, les mouvements et les postures du yoga traditionnel sont adaptés à sa pratique en milieu aquatique. Cette variante du yoga offre un confort supplémentaire, car l’eau supporte le corps des pratiquants, tout en augmentant les niveaux de relaxation et de concentration.

L’aqua-yoga a toutefois l’inconvénient de ne pas permettre aux seniors de se dépenser autant qu’ils le feraient avec la natation, l’aquagym ou l’aquabiking.

5. Les exercices de gym douces

