Le yoga permet de sortir de la sédentarité

La sédentarité est un des grands problèmes dont souffrent beaucoup de seniors. Leur manque d’activité physique et de sorties compliquent leur état de santé et provoque chez eux ralentissements et perte de poids. Le yoga permet d’avoir une activité physique en intérieur ou en extérieur, en groupe ou en solitaire. Sa pratique nécessite de faire des efforts physiques, mais ceux-ci sont doux et lents et peuvent être adaptés à tous les âges et à tous les états de forme. C’est donc une alternative intéressante aux autres activités physiques plus dures et traumatisantes.

Le yoga améliore l’humeur du senior

Le yoga est une pratique méditative inspirée de courants spirituels d’Extrême-Orient. Elle permet de se recentrer sur soi-même grâce à un exercice structuré autour de mouvements, de postures et de pensées. Elle permet de concentrer les énergies mentales sur les gestes et ainsi de diminuer la pression, les tensions psychologiques. Les pensées négatives, l’anxiété et le stress sont alors atténués et, grâce au yoga, la personne âgée devient plus détendue, plus légère et voit alors la vie de façon plus positive.

Cette amélioration de l’humeur de la personne âgée grâce au yoga se répercute souvent sur son état de santé physique. Ainsi, chez des personnes âgées pratiquant cette discipline, il a été constaté une amélioration de la tension artérielle et du rythme cardiaque.

Le yoga améliore la qualité du sommeil

En améliorant l’humeur, en diminuant les niveaux de stress et en agissant sur le corps qu’il détend et relaxe, le yoga a une incidence très positive sur le sommeil, qu’il s’agisse de sa qualité, de sa durée ou de la rapidité d’endormissement. Cette pratique peut donc régler un problème courant chez les personnes âgées qui sont nombreuses à souffrir de troubles du sommeil.

Des études scientifiques suggèrent même que, pratiqué sur le long terme, le yoga, surtout s'il est associé à de la méditation, permet de réduire progressivement le temps nécessaire à l’endormissement et à améliorer de façon générale la qualité du sommeil.

Le yoga aide à soulager les douleurs chroniques

Les personnes âgées souffrent souvent de douleurs chroniques. Celles-ci peuvent être osseuses, articulaires ou musculaires et peuvent être causées par des blessures ou par des maladies systémiques. La pratique du yoga comporte des exercices d’étirement, de torsion du bassin et du torse, ainsi que des articulations des jambes et des bras.

Ces mouvements doux, mais efficaces, améliorent progressivement l’élasticité et la force des muscles et des tendons et augmentent la résistance des articulations. Ces bienfaits arrivent à soulager des douleurs chroniques provoquées chez des personnes âgées par l’arthrite ou l’ostéoporose.

Autre avantage du yoga, il exerce le senior à adopter et à garder certaines postures, ce qui l’aide dans son quotidien à éviter les postures avachies ou trop courbées néfastes pour le dos, les épaules et le cou.

Le yoga renforce le sens de l’équilibre

Lorsque le senior commence à pratiquer le yoga, il ne s’exerce que sur les mouvements et les postures les plus simples au début, mais à mesure qu’il gagne en confiance et en maîtrise, il peut être initié à des postures plus complexes. Celles-ci lui permettent d’améliorer et de renforcer son sens de l’équilibre, ce qui se répercute sur son bien-être au quotidien.

Les seniors pratiquant le yoga finissent donc par être moins susceptibles de faire des chutes qui sont très fréquentes et dangereuses chez les personnes âgées pour lesquelles elles provoquent des blessures graves comme les fractures du bassin.

Le yoga permet de tisser des liens sociaux

Le yoga est généralement pratiqué en groupe, ce qui permet au senior de sortir de chez lui, de pratiquer une activité physique et méditative en extérieur et de rencontrer de nouvelles personnes de son âge. C’est donc un excellent moyen de garder des liens sociaux, ce qui n’est pas négligeable pour les seniors qui, on le sait, sont nombreux à souffrir de la solitude et de l’isolement.