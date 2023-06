Les enjeux de la santé pour les travailleurs seniors

La santé devient une préoccupation croissante pour de nombreux travailleurs âgés de 50 ans et plus dit "senior" (voir notre article : Quand est-on considéré comme « senior » dans le monde du travail selon les employeurs ?). Avec l'âge, des problèmes de santé peuvent se développer. Ces conditions peuvent avoir un impact sur la qualité de vie et la capacité à travailler dans de bonnes conditions.

En offrant des bilans de santé gratuits, l'Agirc-Arrco cherche à détecter et à prévenir ces problèmes de santé le plus tôt possible, afin de permettre aux travailleurs de prendre des mesures appropriées pour les gérer.

Les avantages des bilans de santé gratuits

Ces bilans permettent :

d'évaluer la condition physique globale du travailleur ;

; de dépister d'éventuels problèmes de santé et d'agir rapidement pour les traiter .

. d'identifier les facteurs de risque et les comportements à risque, pour que les professionnels de la santé puissent proposer des conseils préventifs adaptés.

Des consultations avec médecins et psychologues

L’Agirc-Arrco propose des consultations gratuites dans 14 centres et 150 antennes locales répartis dans toute la France. Ces consultations gratuites auprès de médecins et psychologues sont ouvertes aux personnes de 50 ans et plus cotisant ou ayant cotisé à l’Agirc-Arrco, si le conjoint ou la personne aidée a cotisé.

Des conseils personnalisés sont délivrés via une ordonnance de prévention transmise au médecin traitant. Il s'agit d'un bilan médical, social et psychologique.

Pour bénéficier de ces consultations gratuites, il suffit de faire une demande sur le site Internet Centredeprevention.com et de remplir le formulaire.

Impact sur le bien-être des travailleurs

L'initiative de l'Agirc-Arrco pour offrir des bilans de santé gratuits peut avoir un impact significatif sur le bien-être général des travailleurs âgés de 50 ans et plus. Ces personnes peuvent non seulement réduire les risques de développer des problèmes de santé graves, mais aussi améliorer leur qualité de vie au travail et en dehors.

L'investissement dans la santé des travailleurs plus âgés peut se traduire par une augmentation de la productivité et de l'engagement au travail.

Une initiative louable

La possibilité de consulter gratuitement médecins et psychologues démontre la volonté de l'Agirc-Arrco de promouvoir la santé et le bien-être des travailleurs plus âgés, ainsi que de prévenir les problèmes de santé chroniques.

Les bilans de santé gratuits offrent une occasion précieuse pour les travailleurs de discuter de leurs préoccupations de santé avec des professionnels qualifiés et de recevoir des conseils personnalisés pour maintenir leur santé à un niveau optimal.