Il améliore le sommeil

Les personnes âgées sont nombreuses à souffrir de troubles du sommeil, ce qui accroît leur fatigue et leur mal-être. La consommation du CBD peut aider les séniors à s’endormir plus facilement et à améliorer la qualité générale du sommeil.

Ce produit peut donc être une solution naturelle et douce pour les réveils intempestifs, les insomnies ou tout autre trouble du sommeil.

Pour obtenir cet effet bénéfique sur le sommeil, les séniors peuvent consommer le CBD sous forme de fleurs ou d’huiles, comme celles que propose La Ferme du CBD, un acteur spécialisé dans les produits CBD en France.

Les huiles peuvent être consommées en plaçant deux gouttes sous la langue et les laisser les muqueuses de la bouche les absorber progressivement. L’huile peut aussi être ajoutée aux aliments consommés par le sénior, tant qu’elle n’est pas portée à haute température. Les fleurs de CBD peuvent, quant à elles, être consommées en infusion ou même cuisinées.

Il soulage les douleurs

Le CBD peut aussi être efficace dans le traitement de certaines douleurs passagères ou chroniques que les séniors sont nombreux à connaître. Il peut notamment soulager les douleurs musculaires, les douleurs articulaires ou encore, les douleurs liées aux problèmes cardiaques ou circulatoires. Le CBD peut, pour ce faire, être appliqué localement sous forme d’huile, de gel de massage ou de crème.

Bon à savoir : le CBD peut soulager les douleurs sans entraîner d’effets secondaires ou de dépendance.

Il permet de lutter contre les maladies dues au vieillissement

Le cannabidiol a aussi une propriété anti-inflammatoire qui permet de protéger les séniors contre diverses maladies. Il est aussi neuroprotecteur, ce qui lui permet d’avoir un certain effet protecteur contre la neurodégénérescence.

Des études ont été menées en ce sens et ont permis d’entrevoir, sur des personnes âgées atteintes d’Alzheimer, les effets bénéfiques que le CBD peut avoir sur la progression et la manifestation de la maladie.

Il aide à prévenir les maladies cardiovasculaires

Le CBD est aussi connu pour ses propriétés antioxydantes qui en font un véritable allié du cœur et du système circulatoire. Il peut avoir un rôle protecteur du cœur, des vaisseaux et de nombreux autres organes et tissus, prévenant ainsi certaines maladies apparaissant avec le vieillissement.

Il renforce les os

Des études ont démontré que le CBD pourrait renforcer la santé des os chez les séniors. Sa consommation pourrait même favoriser la guérison de fractures et maintenir les os dans un bon état. Ces propriétés favorables à la santé des os est renforcée par l’action anti-inflammatoire du CBD grâce à laquelle il peut être utile aux personnes atteintes de sclérose en plaques.

Il améliore les états dépressifs et anxieux

Le cannabidiol n’est pas psychotrope, mais il a des propriétés relaxantes et apaisantes. Il peut être utilisé pour lutter contre la dépression et les épisodes d’angoisse.

En outre, le CBD, bien qu’apaisant et calmant, a aussi la capacité de lutter contre l’apathie et l’inertie et rend ses consommateurs plus actifs, un effet qui est évidemment bénéfique pour les personnes âgées.