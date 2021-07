La perte de mémoire

C’est un des signes les plus courants, mais il faut bien comprendre sa subtilité. Les oublis sur la mémoire à court terme se font sur les tâches journalières : perdre ses clés ; ses lunettes ; oublier ce qu’on allait faire d’une pièce à l’autre ; oublier la tâche qu’on était en train d’accomplir, etc. C’est une fréquence élevée qui donne les soupçons. La mémoire à long terme, c’est-à-dire les souvenirs anciens, eux, ne sont pas touchés rapidement par la maladie.

La difficulté pour accomplir des tâches et planifier

Le malade se trouvera en difficulté dans son quotidien qui, avant l’installation de la maladie, était rodé selon une routine qu’il connaît bien. Il se rend compte, ou non, qu’il n’arrive plus à effectuer certaines tâches. Il oublie ; il n’arrive plus à savoir comment on fait : cela impacte négativement ses journées.

Une désorientation et une ligne du temps confuse

Savoir quelle heure il est ; en quelle année nous sommes ; quel jour ; ou bien retrouver le chemin jusqu’à la maison : voilà des indices qui tendent à prouver que la personne souffre de quelque chose et qu’il est temps d’aller consulter un médecin.

Des difficultés soudaines dans le langage ou l’écriture

Des personnes touchées par la maladie d'Alzheimer se confrontent parfois à des difficultés orales et/ou écrites dans le cheminement de leur pensée. Ils ne trouvent plus les bons mots pour s’exprimer. Il se peut qu’ils confondent des mots, ce qui rend le dialogue excentrique.

La perte d’objets

Égarer des objets, cela arrive à tout le monde. Néanmoins, ce problème devient handicapant lorsque que la personne se trouve dans l’impossibilité de retracer son parcours pour le retrouver. Le malade va également placer des objets dans des endroits incongrus, et ainsi les perdre (ex : des lunettes dans le réfrigérateur). La redondance est importante et à souligner.

Une altération du jugement

Le malade n’a plus de notions sur les situations, et peut se retrouver face à des décisions qui ne vont pas dans un sens dit « normal ». Par exemple, il peut acheter 14 paquets de riz pour une semaine ; mettre un pull en été ; ou ne plus se rendre compte du danger en traversant la route sans regarder les voitures.

Un changement de personnalité et/ou d’humeur

L’entourage peut constater un changement radical de personnalité sans en comprendre les raisons. Il peut aussi voir des états émotifs incompréhensibles pour l’environnement dans lequel le malade se trouve : sans rien modifier au quotidien, le patient devient anxieux, soupçonneux ou craintif, voire déprimé.

Trouble de la reconnaissance : l’agnosie

Le patient ne reconnaît plus les visages de certaines personnes ; ou ne reconnaît plus certains objets.