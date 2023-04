Est-ce que le CBD peut être utile aux personnes atteintes de la maladie de Crohn ?

Il n’existe pour l’instant pas de traitement médicamenteux qui guérisse la maladie de Crohn. Les traitements prescrits par les médecins aux patients atteints de ces maladies visent tout simplement à atténuer les symptômes et à réduire l’intensité des épisodes inflammatoires. Ainsi, les médecins prescrivent des corticoïdes et d’autres médicaments anti-inflammatoires, soit en prévention des crises, soit pour atténuer leur intensité.

Il existe un traitement de fond, l’azathioprine, qui ne permet pas de guérir définitivement la maladie, mais de seulement obtenir une rémission prolongée. Les biomédicaments comme les anticorps monoclonaux sont aussi prescrits, dans le même but que les corticoïdes.

Enfin, la chirurgie qui consiste en l’ablation de la partie de l’intestin où est localisée l’inflammation peut être envisagée dans certains cas graves.

En l’absence de remède définitif à cette maladie, des chercheurs ont exploré diverses voies qui pourraient permettre de soulager les patients. Parmi ces voies, le CBD ou cannabidiol, un composé naturellement présent dans le cannabis, qui est connu pour ses nombreux bienfaits sur la santé et le bien-être, mais qui n’est pas psychoactif comme le THC.

Ainsi, des études menées notamment en Israël ont démontré que le cannabis médical, y compris à travers son CBD peut apporter une amélioration des symptômes de la maladie de Crohn. Une étude, menée en 2011 et publiée dans The Israel Medical Association Journal, a notamment été menée sur des malades de Crohn qui se sont vus administrer du cannabis.

Les chercheurs ont constaté une amélioration des symptômes et du bien-être général des patients. Ils ont également constaté une diminution du recours aux médicaments habituellement prescrits pour les patients atteints de la maladie de Crohn, ainsi que la réduction du recours à la chirurgie.

Néanmoins, les douleurs causées par la maladie de Crohn restaient insensibles à l’effet du cannabis et du CBD

Une autre étude menée aussi en Israël et dont les résultats ont été publiés dans Journal of Crohn's and Colitis en 2021, a démontré que l’administration pendant huit semaines de cannabis riche en CBD a des patients souffrant de la maladie de Crohn a induit une amélioration globale des symptômes liés à la maladie, sans toutefois induire d’amélioration au niveau des tissus. Selon cette étude, le CBD peut donc améliorer l’état global des patients, sans toutefois permettre d’atteindre une rémission totale, même temporaire.

Une troisième étude menée, elle aussi, en Israël et dont les résultats ont été publiés dans le magazine Digestive Diseases and Sciences en 2017 a démontré que l’utilisation de CBD chez les personnes atteintes de la maladie de Crohn n’était pas dangereuse et qu’elle n'induisait pas de réaction négative.

Toutefois, l’action bénéfique du CBD pourrait être liée à la dose, car dans cette dernière étude, les patients ont reçu du CBD faiblement dosé, ce qui a probablement empêché la constatation des améliorations constatées dans les études précédemment citées.

En conclusion, il est permis d’espérer que le CBD puisse un jour être utilisé de façon officielle, non pas comme remède contre la maladie de Crohn, mais comme un traitement symptomatique, notamment chez les personnes qui tolèrent mal les traitements médicamenteux. En attendant la démonstration définitive de l’efficacité du CBD dans cette maladie, les patients peuvent l’utiliser en toute confiance pour soulager leurs maux et améliorer leur bien-être général.

Maladie de Crohn : qu'est-ce que c'est ?

C’est une maladie inflammatoire d’une partie ou de la totalité du tube digestif. Elle est plus fréquemment localisée au niveau du côlon et de l'iléon, la dernière partie de l’intestin grêle. La maladie de Crohn consiste en l’inflammation des tissus du tube digestif avec la formation de fissures qui s’élargissent avec le temps, provoquant de fortes douleurs abdominales.

La maladie se manifeste également par des nausées, des diarrhées parfois hémorragiques. Le patient peut alors perdre du poids de façon spectaculaire. Dans les cas les plus graves, l’ablation d’une partie de l’intestin atteint peut être le dernier recours des médecins.

Lorsque l’inflammation est située au niveau de l’anus ou du côlon, le patient atteint de la maladie de Crohn fait de la rectocolite hémorragique.

Ses causes

Les recherches scientifiques n’ont pas encore pu identifier entièrement les causes et les mécanismes d’apparition de la maladie de Crohn. Mais il existe actuellement quatre théories expliquant la survenue de la maladie.

La première eut que la maladie soit causée ou favorisée par des facteurs génétiques. Selon la deuxième théorie, la maladie de Crohn serait due à des facteurs environnementaux comme la consommation régulière de sucres raffinés, des infections bactériennes ou encore, une hygiène excessive. La troisième théorie impute la maladie à un déséquilibre de la flore intestinale qui induit des réactions immunitaires anormales. La quatrième théorie veut, quant à elle, que la maladie soit due à un dysfonctionnement dans la chaîne de production d’un acide gras essentiel jouant un rôle central dans la perméabilité de l’intestin.