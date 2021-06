La fracture du col de fémur

Avec le vieillissement de la population, les fractures du col du fémur sont de plus en plus fréquentes. C'est également lié à un fort recul de la prévention et de la prise en charge de l'ostéoporose. Les femmes sont particulièrement touchées par ce phénomène et ce à cause de la ménopause qui entraîne une ostéoporose plus précoce.

Aujourd'hui, les chiffres sont assez alarmants : on parle d'une fracture liée à l'ostéoporose toutes les 30 secondes en Europe !

Le col du fémur est le haut de l'os de la cuisse (le fémur donc) qui s'articule avec le bassin. Lorsque cet os se brise, suite à un traumatisme, par exemple, on parle de fracture.

La fracture du col du fémur arrive le plus souvent après un accident de la vie quotidienne. Par exemple, si la personne se lève la nuit, elle peut se prendre les pieds dans un tapis ou tomber dans les escaliers, glisser dans sa baignoire, etc. La fracture est plus fréquente lorsque l'os est fragilisé par l'âge. En effet, plus le temps passe et moins les os parviennent à fixer le calcium, ce qui les fragilise et peut donc entraîner une fracture au moindre choc. Donc, tomber de sa hauteur suffit à entraîner une fracture. Souvent, se relever est impossible et il est donc obligatoire d'être hospitalisé. L'opération chirurgicale suit la plupart du temps, de préférence dans un établissement prenant régulièrement en charge des personnes âgées.

Il est estimé qu'environ 50 000 personnes sont concernées par une fracture du col du fémur tous les ans en France.

Quand faut-il opérer ?

Si la personne est jeune, il est absolument obligatoire de se faire opérer. Il est vrai que lorsque la personne est plus âgée, il est important de se poser la question de l'autonomie du patient. En effet, cette opération a un impact sur l'autonomie du senior. Si la personne n'est pas opérée, cela peut avoir des conséquences et entraîner des complications sur le décubitus.

Une personne âgée qui doit rester allongée peut présenter des escarres, des complications pulmonaires. Il est possible aussi qu'elle arrête de se nourrir et peut mourir. Le risque vital est donc assez important, mais plus une personne est fragile et plus il est essentiel de l'opérer. En effet, le risque vital existe même sans opération. La décision d'opérer ou non est prise conjointement par le chirurgien, l'anesthésiste, la famille du patient et le patient lui-même.

Si vous subissez une fracture du col du fémur, on vous proposera forcément une opération de chirurgie orthopédique. C'est le seul traitement disponible et véritablement reconnu par les équipes soignantes. Il convient d'agir dans un délai rapide. Il existe deux types d'opérations possibles.

La prothèse de la hanche

Il s'agit d'un traitement appelé « non conservateur ». La pose d'une prothèse de la hanche est une opération consistant à retirer complètement la tête du fémur puis de la remplacer par une prothèse. Il s'agit d'une des opérations les plus pratiquées dans le monde mais qui reste cependant assez délicate. La prothèse de hanche peut être totale et donc remplacer toute l'articulation de la hanche et ainsi lui permettre de retrouver toutes ses fonctions mobiles et aussi le support du bassin et de la jambe. Il est aussi possible de n'avoir qu'un remplacement intermédiaire (avec une prothèse constituée de deux pièces). Cette dernière est possible si le cartilage du bassin et de l'articulation de la hanche est toujours en bon état.

L'ostéosynthèse

Il s'agit d'une opération dite « conservatrice ». Dans le cas d'une fracture du col du fémur, elle peut être proposée et aidera à « fixer » la fracture et donc à la réparer à l'aide de la mise en place, chirurgicalement, de vis ou de broches. C'est un traitement plus souvent réalisé sur des patients plus jeunes et dont les articulations sont en meilleur état, moins usées.

La pose d'une prothèse de la hanche est une intervention moins urgente que l'ostéosynthèse.

Aménager son quotidien en post-op

L'hospitalisation pour une opération après une fracture du col du fémur est de 8 jours en moyenne. La durée de convalescence peut être longue mais il est primordial de la respecter pour éviter que cela entraîne de trop gros problèmes de dépendance chez la personne opérée.

Après l'opération, la consolidation complète de l'os se fait en 3 à 6 mois environ. Il faudra au patient le temps d'apprendre à utiliser correctement son articulation. Parfois, cette fracture peut entraîner l'entrée dans ce que l'on appelle le quatrième âge : vous pouvez avoir peur de tomber à nouveau, les efforts nécessaires pour rééduquer l'articulation peuvent aussi vous conduire à réduire votre activité, ce qui est pourtant essentiel pour garder un bon état de santé générale et entretenir votre vitalité. Il est utile de mettre en place un traitement de l'ostéoporose mais aussi de prendre des mesures pour faciliter la mobilité de la personne opérée et pour réduire le risque de nouvelle chute (plus de tapis, l'installation d'un éclairage nocturne et d'un tapis antidérapant dans la douche).

Il est nécessaire à la personne, pour récupérer toute sa mobilité, de prévoir une rééducation longue de 1 ou 2 mois. Après la pose d'une prothèse, si le délai de convalescence n'est pas respecté, alors certaines complications peuvent apparaître, comme une luxation de la hanche. Ce qui aurait de graves conséquences sur l'autonomie des personnes âgées. Cela pourrait aussi avoir des répercussions sur leur état de santé global.

Les résultats de ce type d'opération sont néanmoins très satisfaisants et après une période de réadaptation et de rééducation, les patients retrouvent une bonne mobilité grâce à leur hanche plus solide. Ils retrouvent aussi un bon confort de vie.