Garanties santé de base : les incontournables

Les complémentaires santé proposent des garanties de base qui permettent de prendre en charge la majorité des dépenses de santé. Voici les principaux remboursements que doit inclure une bonne complémentaire santé senior :

Le remboursement du ticket modérateur : Il s'agit de la part non remboursée par l'Assurance Maladie, qui est généralement prise en charge par la mutuelle.

La prise en charge des dépassements d'honoraires : Certains médecins généralistes et spécialistes pratiquent des tarifs supérieurs aux tarifs conventionnés. La complémentaire peut alors rembourser tout ou partie de ces dépassements.

Le forfait hospitalier : Ce montant, facturé lors d'un séjour à l'hôpital, peut être intégralement remboursé par la mutuelle selon les garanties souscrites.

Les soins dentaires : Une bonne assurance santé senior doit également inclure la prise en charge des soins dentaires courants, comme les consultations chez le dentiste, les détartrages et les couronnes.

Les frais d'optique : Enfin, les seniors étant plus susceptibles de souffrir de troubles visuels, il est primordial que la mutuelle couvre les dépenses liées aux lunettes.

La téléconsultation : Ce nouveau dispositif bénéficie particulièrement aux Français qui souffrent de problèmes de mobilité.

Options complémentaires : personnaliser sa couverture selon ses besoins

En plus des garanties santé de base, les assurances santé proposent des options complémentaires pour répondre aux besoins particuliers des seniors. Voici quelques exemples de garanties supplémentaires qui peuvent être intéressantes :

Médecines douces : Certaines mutuelles offrent une prise en charge des séances de médecines alternatives, telles que l'ostéopathie, l'acupuncture ou encore la chiropractie.

Audioprothèses : Les seniors souffrent souvent de problèmes d'audition. Bénéficier d'une prise en charge pour l'achat d'appareils auditifs peut être un véritable atout, en complément de l'offre 100% Santé.

Orthodontie : Pour ceux qui nécessitent des soins orthodontiques, une option spécifique permettant de couvrir ces frais peut s'avérer très utile.

Cures thermales : Certaines complémentaires prennent en charge tout ou partie des frais liés aux cures thermales prescrites par un médecin.

Pour choisir les options les plus adaptées à vos besoins, n'hésitez pas à vous renseigner auprès de votre assureur santé.

Impact de la réforme 100% santé sur les seniors

Depuis le 1er janvier 2020, la réforme 100% santé a été mise en place pour faciliter l'accès aux soins pour tous les Français. Cette mesure concerne principalement trois secteurs : l'optique, le dentaire et l'audiologie. Grâce à cette réforme, certains équipements et prestations s'avèrent intégralement pris en charge par l'Assurance Maladie et la complémentaire santé, sans reste à charge pour les patients.

Le panier 100% santé en optique

Les seniors étant particulièrement concernés par les problèmes de vue, l'intégralité des montures et verres répondant à certaines caractéristiques est maintenant prise en charge. Il faut cependant veiller à choisir un équipement inclus dans le panier 100% santé pour bénéficier du remboursement intégral.

Le panier 100% santé en dentaire

La réforme prévoit également une prise en charge totale pour certains actes prothétiques (couronnes, bridges, etc.), à condition qu'ils respectent des critères spécifiques. Pour les seniors, qui peuvent être confrontés à d'importants frais dentaires, ce dispositif représente un avantage non négligeable.

Le panier 100% santé en audiologie

Enfin, la réforme a également pour objectif de favoriser l'accès aux appareils auditifs pour les personnes souffrant de problèmes d'audition. Les personnes âgées étant particulièrement touchées par ce type de troubles, le remboursement intégral d'appareils auditifs sélectionnés leur permet de bénéficier d'un équipement adéquat sans frais supplémentaires.

La réforme 100% santé offre donc de nouvelles opportunités pour les seniors en matière de prise en charge des dépenses de santé. Cependant, il faut bien connaître les critères à respecter pour profiter pleinement de ces avantages et choisir une complémentaire santé adaptée à ses besoins spécifiques.