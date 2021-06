Le Géolibre® : anticiper la perte d’autonomie avec la téléassistance

Chez les personnes de plus de 65 ans, les chutes sont l’accident domestique le plus courant et souvent le plus grave. C’est la peur de tomber qui pousse de nombreux seniors à limiter leurs sorties et à quitter leur logement au profit d’une maison de retraite. C’est dans ce contexte que certains équipements de téléassistance, comme le Géolibre®, permettent aux personnes âgées de rester chez elles et de continuer à mener une vie active en toute sérénité.