Comment fonctionne la géolocalisation ?

Avec la géolocalisation, vous avez la possibilité de connaître la position de votre proche âgé en temps réel et à tout moment ! Cela peut aussi vous permettre de mettre une alarme en place au cas où la personne sortirait de son périmètre prédéfini. Pour géolocaliser la personne, elle doit donc porter un traceur avec GPS qui est relié à une centrale d'assistance.

Si le senior est perdu, il peut appuyer sur le bouton SOS. De cette façon, ses proches ou bien le télé-assistant pourront l'aider ou appeler les secours. Aujourd'hui, certains systèmes de géolocalisation permettent même d'entrer en communication avec la personne directement.

La géolocalisation a un coté rassurant, surtout pour les personnes qui vivent seules et ne reçoivent pas d'aide à domicile. Cela leur permet de rester autonomes plus longtemps et de pouvoir sortir sans pour autant être accompagnées. La personne sait que, si elle en a besoin, elle pourra simplement envoyer un message d'urgence géolocalisé à ses proches ou aux secours. De la même façon, cela rassure grandement les proches et la famille qui savent d'avance que si jamais quelque chose devait arriver, ils seraient aussitôt au courant.

De plus en plus d'établissements (comme les maisons de retraite) utilisent les systèmes de géolocalisation pour les personnes souffrant de troubles cognitifs ou de démence, notamment. Ainsi, le personnel peut gagner du temps puisqu'ils ont juste à aider les personnes sans devoir les surveiller constamment.

Attention, toutefois : il vaut mieux que la personne âgée donne son consentement à l'utilisation de ces dispositifs ou qu'au moins, elle soit au courant. Le contraire ne serait pas éthique.

Géolocaliser une personne âgée : comment faire ?

Il est possible d'investir dans différents systèmes de géolocalisation en fonction des activités de la personne âgée mais aussi de ses facultés cognitives.

La ceinture

C'est la solution idéale pour les personnes souffrant de troubles cognitifs, comme Alzheimer, par exemple. Elle se porte en dessous des vêtements et possède un bouton d'appel de secours. Avec la ceinture, l'aide à domicile ou le proche aidant peut surveiller la personne dont elle s'occupe plus facilement. Les ceintures sont dotées d'un système de verrouillage ce qui empêche les personnes âgées de les enlever. Ainsi, peu de risque de perdre la ceinture !

Le point plus négatif, c'est que la ceinture ne permet pas de parler avec la personne. En effet, il n'y a aucune transmission ni de micro contrairement aux montres ou aux téléphones portables.

Le téléphone portable

Si le senior est encore très actif, alors le téléphone portable peut être la bonne solution pour lui. Un téléphone avec GPS s'utilise comme un portable traditionnel. La seule différence, c'est le traceur GPS intégré et le bouton d'urgence spécialement installé pour la géolocalisation.

Ce dispositif est à réserver aux seniors non atteints par des troubles de la mémoire. Effectivement, si la personne laisse le téléphone quelque part, alors dans ce cas, il n'est plus utilisable. Le portable de géolocalisation est en revanche idéale pour un senior voulant se rassurer s'il a des problèmes d'orientation.

La balise

C'est un dispositif facile à emmener avec soi ou à coller directement sur un objet. La balise permet d'entrer en contact avec un centre de télé-assistance (en utilisant la liaison satellite) simplement en appuyant sur un bouton d'urgence. Des opérateurs utilisent cette technologie et affirment que la couverture est mondiale. La balise pourrait donc être utilisée partout, même dans un autre pays. Elle est assez discrète et se met facilement dans le sac ou la poche de la personne. Cela peut également être problématique : comme elle est relativement petite, la personne peut la perdre ou tout simplement oublier de la prendre.

La montre

Il s'agit d'un système assez discret mais efficace. La montre est équipée d'un GPS et propose d'autres systèmes connectés comme les appels, la détection des chutes ou autres. Elle est particulièrement appréciée car elle ressemble à une montre classique, un objet que tout le monde pourrait porter. Elle permet aussi d'établir une communication avec le senior si besoin. Le senior pensera plus facilement à emporter ou mettre une montre. Choisissez un modèle plutôt léger, plus ergonomique et plus maniable.

Quoi que vous choisissiez, il est important que le dispositif puisse aider à communiquer avec la personne âgée. Il doit être possible de passer des appels, d'en recevoir ou au moins d'envoyer un SMS d'alerte. Il doit avoir la capacité d'envoyer des données pour géolocaliser la personne par SMS, sans devoir dépendre d'Internet. Il faut aussi qu'il soit léger pour que la personne puisse l'emporter partout avec elle. L'appareil doit être facile à utiliser pour que les personnes âgées ou en difficulté en comprennent le fonctionnement. La géolocalisation doit être possible à l'extérieur de la maison.