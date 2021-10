La conduite pour les seniors

Ce n'est pas parce que vos capacités ont diminué que vous devez arrêter de conduire pour autant. En effet, il suffit parfois de simplement adapter vos habitudes de conduite pour que tout se passe bien. Vous pouvez éviter, par exemple, de conduire de nuit ou bien lorsqu'il pleut.

Il est nécessaire de faire le point régulièrement avec votre médecin. Si votre état de santé se dégrade cela peut occasionner :

une baisse de la vue et de l'audition ;

des raideurs au niveau des articulations qui peuvent rendre la conduite plus difficile ;

un temps de réaction plus long ;

de devoir prendre plus de médicaments qui peuvent parfois être déconseillés si vous devez prendre le volant (risque de somnolence)..

Bien choisir et adapter son véhicule

Il est important de bien choisir son véhicule car cela permet d'améliorer votre confort sur la route. Si vous avez des problèmes de vision, vous pouvez choisir un modèle doté de plus grandes surfaces vitrées. Il est aussi possible d'ajouter un rétroviseur. Cela facilitera les contrôles vers l'arrière, réduira les angles morts aussi, surtout si vous avez des douleurs ou une raideur dans la nuque. Choisir une voiture avec une boîte de vitesse automatique plutôt que manuelle sera plus facile également.

Aménager le poste de conduite permet de rendre celui-ci plus accessible et donc au senior de continuer à conduire plus longtemps. Pour pouvoir aménager la voiture, il faut que le senior passe une visite médicale à la préfecture ou directement auprès d'un médecin agréé par le préfet. Les aménagements nécessaires seront ensuite précisés sur le permis de conduire. Les aménagements du véhicule peuvent être pris en charge, en partie, par l'APA (allocation personnalisée d'autonomie) versée par le conseil départemental. Il existe aussi la possibilité de faire aménager le véhicule familial : c'est d'autant plus nécessaire pour une personne en fauteuil roulant afin qu'elle puisse continuer de se déplacer grâce au véhicule familial.

La demande de CMI Stationnement

Dans certains cas, la conduite ne pose pas trop de problème mais vous pouvez avoir du mal à marcher, une fois sorti de voiture. Vous pouvez alors faire une demande de CMI stationnement, qui peut vous être attribuée sans conditions d'âge si vous rencontrez des difficultés à vous déplacer. Cette CMI stationnement vous permet de vous garer sur les places réservées aux personnes handicapées. Souvent, ces places sont bien situées sur les parkings et permettent de limiter les déplacements des personnes (près des entrées de magasins, notamment). Elle permet aussi de vous garer sur toutes les places de stationnement en accès libre, même celles qui ne concernent pas les personnes handicapées. La carte doit être mise bien en évidence, à l'intérieur de la voiture, et fixée contre le pare-brise. Si vous touchez l'APA et que votre perte d'autonomie est évaluée en GIR 1 ou 2, vous pouvez bénéficier d'une CMI invalidité et stationnement de manière automatique et définitive.

Quand arrêter de conduire ?

Si certains états de santé ne sont pas incompatibles avec la conduite, d'autres (ainsi que certaines pathologies) peuvent vous forcer à arrêter de conduire définitivement. Cela peut inclure l'épilepsie, la consommation de certains médicaments qui peuvent altérer vos capacités de concentration et motrices, etc.

Votre médecin traitant doit vous prévenir si la situation se présente et vous conseiller un médecin agréé qui pourra alors décider si vous êtes apte à conduire, d'un point de vue médical, ou non.

Les Taxis (ou VTC) et transports pour seniors

Si vous ne conduisez plus du tout, sachez qu'il existe des services pour que vous puissiez continuer de vous déplacer.

Il est, bien sûr, possible de prendre les transports en commun, mais cela peut s'avérer difficile si vous être malade ou en perte d'autonomie.

Si vous êtes encore autonome mais que vous voulez un moyen de transport moins bondé qu'un bus, vous pouvez réserver un taxi ou une voiture de tourisme avec chauffeur (VTC). Dans ce cas, vous pouvez vous faire aider par le conducteur dont la présence peut aussi vous rassurer. Vous faites votre trajet en toute sécurité.

Réserver un VTC est très pratique et simple avec toutes les applications mises en place de nos jours. Certaines communes et collectivités organisent des ateliers et des formations pour la réservation en ligne. Cela concerne principalement les trains mais cela ne peut qu'être bénéfique pour tout le reste.

Certains entreprises spécialisées sont également créées. Elles offrent un service de transport mais également accompagnent les personnes âgées dans leurs déplacements tout en leur venant en aide.

Le service Sortir +

L'Agirc-Arrco met en place un service proposé aux seniors de plus de 75 ans pour leur permettre de garder un lien social et de continuer à sortir : le service Sortir+. Si la personne éprouve des difficultés à se déplacer ou craint d'être seule, alors Sortir+ peut l'aider à garder son autonomie. Le senior peut donc sortir à nouveau tout en étant accompagnée d'une personne de confiance.

Avec Sortir+, le senior peut :

aller faire des courses ;

se rendre chez des amis ou dans sa famille ;

aller chez le coiffeur ;

aller au restaurant ;

se promener ;

etc...

Toutes ces sorties peuvent aussi bien se faire à pied qu'en voiture. Pour faire appel à Sortir+, il suffit d'appeler un conseiller, au 0 971 090 971. C'est le conseiller qui se chargera d'organiser la sortie du senior, avec un accompagnateur, souvent salarié d'un service d'aide à domicile ou de transport accompagné.

Les services pour seniors proposés par la SNCF

La SNCF met également en place des services pour permettre aux seniors de voyager plus facilement et à des coûts moins élevés.

Tout d'abord, la SNCF a créé un service Domicile-Train qui permet la prise en charge par un accompagnateur agréé du senior jusqu'à son siège dans le train (comptez 19,99 euros pour une heure d'accompagnement et 0,42 euros/km).

Grâce à la carte Avantage Seniors de la SNCF, le senior peut bénéficier de 30% de réduction sur les voyages, en France. Il existe aussi un forfait Navigo Senior de la RATP en Île-de-France.

Les transports sanitaires

Les seniors peuvent également profiter de taxis conventionnés, de véhicules sanitaires légers (VSL) ou bien d'une ambulance, pour se rendre sur leurs lieux de rendez-vous. C'est le médecin qui prescrit ce type de transports.

Le taxi conventionné est semblable à un taxi classique sauf que son utilisation est remboursée par la sécurité sociale. Ce type de véhicule bénéficie d'une autorisation de la préfecture.

Dans un VSL, la personne peut être allongée, ce qui est particulièrement adapté aux personnes à mobilité réduite. Si le senior est dépendant, ou bien que son état de santé nécessite que du personnel médical l'accompagne, alors il convient qu'il prenne une ambulance.