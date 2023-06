Pourquoi le sommeil est important chez les seniors ?

Différentes études réalisées sur les personnes âgées indiquent qu’elles auraient besoin d’un sommeil entre sept et huit heures au minimum. Dans le cas contraire, les moments de fatigue risquent de s’accumuler au cours de la journée. Malheureusement, la situation se complique parfois pour les seniors avec des phases de sommeil perturbées et la multiplication des réveils nocturnes.

Ces changements ont différentes origines, mais ils s’expliquent généralement par la diminution du côté social, la baisse d’activité et la sédentarisation liée à la fin de l’activité professionnelle.

Si le senior ne se prend pas en main dès le départ, la situation risque de s’aggraver, engendrant un repli sur soi-même. Résultat, des troubles de l’anxiété apparaissent, ainsi qu’une forme de dépression. Ces symptômes sont néfastes sur le sommeil, car moins réparateur.

Les pathologies expliquent également les réveils nocturnes comme le syndrome des jambes sans repos, les maladies dégénératives et l’apnée du sommeil. Une fois de plus, les conséquences sont lourdes avec une véritable nuisance sur la qualité du sommeil.

Les caractéristiques du sommeil chez les seniors

Sachez que les besoins en sommeil ne sont pas figés. Au cours de la vie, les évolutions sont légion. Par exemple, un enfant dort entre 18 et 20 heures par jour juste après la naissance.

Vers 12 mois, la durée totale du sommeil, c’est-à-dire pendant la nuit plus la sieste avoisine 13 à 14 heures par jour. De son côté, l’adolescent enregistre un sommeil moyen de 8 à 10 heures. Comme vous pouvez le voir, les besoins en sommeil se réduisent en prenant de l’âge. Pour les scientifiques, l’explication provient de l’évolution du système de régulation de l’horloge interne.

De ce fait, les personnes âgées ont souvent besoin de dormir plus tôt dans la soirée et donc le réveil matinal suivra. La composition des cycles varie, engendrant un sommeil plus fragile. Certaines pathologies et médicaments peuvent également accentuer ce phénomène.

Bien que les besoins en sommeil soient moindres chez un senior, la qualité du sommeil demeure primordiale. Pour être dans les meilleures dispositions, il est important de choisir un matelas de la marque Emma, reconnu pour son confort et donc, favorisant le sommeil réparateur.

Avec un meilleur sommeil, la personne âgée est plus alerte dans la journée, réduisant le risque de chute et le sentiment de désorientation.

Mieux dormir pour mieux vieillir

Plus de 30 % des personnes âgées prennent quotidiennement des somnifères. Cependant, de nombreuses études mettent en évidence une détérioration de l’équilibre et des fonctions cognitives avec la prise de ces médicaments.

D’où l’importance de s’orienter vers d’autres solutions pour favoriser le sommeil, comme l’exposition à la lumière naturelle et les activités en extérieur. Sans oublier le suivi d’une alimentation saine et le maintien d’un rythme de vie actif à travers les sorties et les activités.

Pour les seniors, la danse ou la gymnastique douce sont à privilégier, car totalement adaptées à leur âge. La notion de plaisir demeure bien plus importante que la prise de somnifères. Pour favoriser la réceptivité aux signes de vieillissement, la sophrologie reste également une solution d’une très grande efficacité. Elle permet de réduire les tensions, tout en favorisant le lâcher prise.

Comme expliqué précédemment, la qualité du sommeil sera directement dépendante du matelas. De ce fait, le senior a tout intérêt à privilégier une marque reconnue pour son savoir-faire. Mais il est également préconisé de remplacer sa literie tous les 10 ans.

Sans oublier de faire un choix judicieux sur l’oreiller pour que le confort soit aussi présent. Pour limiter les douleurs cervicales, portez votre dévolu sur un modèle ergonomique.

L’impact du sommeil chez les seniors

Pour la récupération de l’esprit et du corps, le repos a un impact important. Lorsque le senior ne se montre pas vigilant, la qualité du sommeil a tendance à se réduire avec l’âge. À long terme, les troubles nocturnes ont des effets négatifs sur la santé et sur la vie quotidienne.