Manger de saison : quels sont les fruits et légumes de novembre ?

Pourquoi privilégier les fruits et légumes de saison ?

Manger de saison ne se résume pas à une simple tendance : c’est une pratique bénéfique pour la santé, l’environnement et le portefeuille.

Des produits plus riches en saveurs et nutriments : Les fruits et légumes récoltés à maturité, selon leur saison, conservent leurs qualités nutritionnelles et leur goût authentique.

Une alimentation plus écologique : Les produits locaux et de saison nécessitent moins de transport et de conservation, réduisant ainsi leur empreinte carbone.

Un coût plus abordable : En pleine saison, l'abondance réduit les prix, rendant ces produits accessibles à tous.

En novembre, les étals se parent de couleurs chaleureuses et de saveurs réconfortantes. Voici les stars du mois à ne pas manquer.

Les fruits phares de novembre : vitamines et douceur au menu

La clémentine : un rayon de soleil dans vos journées d’hiver

Cultivée principalement en Corse, la clémentine est riche en vitamine C, idéale pour booster votre immunité. Facile à transporter et à éplucher, elle se glisse dans toutes les pauses gourmandes. Outre son effet tonifiant, elle contient des fibres douces qui favorisent une digestion légère. Ses quartiers juteux apportent une touche sucrée et réconfortante pendant les journées fraîches.

Le kiwi : un concentré de vitamine C

Dès novembre, les premiers kiwis font leur apparition. Avec une seule portion, vous couvrez vos besoins quotidiens en vitamine C, tout en profitant de ses bienfaits pour le transit grâce à l’actinidine, une enzyme unique. À savourer nature, en salade de fruits ou en smoothie, le kiwi est l’allié parfait contre les coups de fatigue.

La pomme : l’incontournable du terroir

Disponible en de nombreuses variétés, la pomme est un pilier des étals automnaux et hivernaux. Riche en fibres et en antioxydants, elle se prête à une multitude de recettes, du dessert classique comme la tarte aux pommes aux préparations plus originales comme le crumble ou le jus pressé maison.

La châtaigne : le trésor d’automne

Symbole de convivialité, la châtaigne enchante nos tables en novembre. Riche en magnésium et en glucides complexes, elle offre une énergie durable. Grillée au four, en purée ou même en dessert, elle réchauffe les cœurs tout en apportant des nutriments essentiels.

Les légumes de novembre : alliés de votre santé

Le chou : un super-aliment hivernal

Le chou, sous toutes ses formes (rouge, vert, blanc, frisé), est une bombe nutritionnelle. Riche en vitamine C, K et B, il soutient le système immunitaire, renforce les os et protège contre le stress oxydatif. Peu calorique mais dense en fibres, il régule le transit tout en apportant une satiété durable. En salade, soupe ou gratin, il est incontournable.

Les courges : une touche de douceur dans vos plats

Potirons, butternuts, pâtissons... Les courges apportent chaleur et réconfort dans les cuisines de novembre. Leur teneur en pro-vitamine A en fait un allié pour une peau et une vision en bonne santé. Peu caloriques, elles se prêtent à de nombreuses recettes : veloutés, gratins, purées ou même desserts.

Le poireau : un légume rustique mais polyvalent

Le poireau est riche en fibres et en antioxydants, tout en restant faible en calories. Il s’intègre parfaitement dans les potages, les quiches ou les fondues, apportant une saveur douce et réconfortante.

Le salsifis : une racine à redécouvrir

Souvent oublié, le salsifis revient en force grâce à ses bienfaits digestifs. Riche en inuline, un prébiotique essentiel, il favorise une flore intestinale équilibrée. En gratin, rôti ou en soupe, il surprend par sa douceur et son goût subtil rappelant la noisette.

Les fruits et légumes de novembre

Fruits de novembre Bienfaits principaux Clémentine Vitamine C, fibres, booste l’immunité Kiwi Vitamine C, améliore le transit Pomme Antioxydants, fibres, soutient la digestion Châtaigne Magnésium, énergie durable, riche en glucides complexes

Légumes de novembre Bienfaits principaux Chou Vitamines C, B, K, soutien immunitaire, fibres Courge Pro-vitamine A, faible en calories, riche en fibres Poireau Antioxydants, fibres, polyvalence culinaire Salsifis Inuline, digestion, douceur gustative

Comment intégrer ces produits dans vos menus ?