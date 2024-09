Ne mangez pas ces aliments ensemble dans un même repas : ballonnements assurés !

Ah, les ballonnements ! Rien de plus désagréable que cette sensation de ventre gonflé après un repas. Souvent, on pense à ce qu’on mange, mais on oublie qu’il est tout aussi important de prêter attention à comment on combine certains aliments. Certaines associations alimentaires peuvent véritablement perturber notre digestion, et c’est bien là que les ennuis commencent. Voici quelques conseils pratiques et simples pour retrouver un ventre léger et confortable.