Faites jouer la concurrence

Les tarifs des aides auditives varient bien sûr en fonction de leur technologie ou des options qu'elles proposent, mais ils dépendent aussi des audioprothésistes.

Aussi vaut-il mieux vous adresser à plusieurs d'entre eux et comparer les devis qu'ils vous soumettent. En faisant ainsi jouer la concurrence, vous trouverez des prix appareil auditif plus raisonnables.

Ils sont proposés par des centres auditifs tels qu'Unisson. En effet, ce centre affiche des prix qui, en moyenne, sont inférieurs de 40 % aux tarifs du marché. En dehors des appareils entrant dans le dispositif 100 % santé, un appareil auditif coûtera, en moyenne, moins de 1.000 euros chez Unisson, contre environ 1.700 euros dans les autres centres auditifs.

Et la modicité de ces tarifs n'exclut nullement la qualité. En effet, les appareils auditifs, élaborés par des professionnels chevronnés, sont équipés d'un matériel de dernière génération.

L'importance d'avoir une bonne mutuelle

Il existe deux classes d'appareils auditifs. Depuis le 1er janvier 2021, et la mise en œuvre de la réforme 100 % santé, les appareils auditifs de classe I sont entièrement pris en charge à la fois par l'Assurance maladie et par la mutuelle du patient.

La Sécurité sociale rembourse une somme équivalente à 60 % de son tarif de base. Le reste est pris en charge par la mutuelle, à condition qu'il s'agisse d'une mutuelle dite "responsable", qui prend certains engagements. Il faut rappeler que la grande majorité des mutuelles appartient à cette catégorie.

Malgré tout, le remboursement assuré par la mutuelle ne doit pas dépasser un certain plafond. Par ailleurs, les tarifs des appareils auditifs de catégorie II sont libres. Le remboursement de l'Assurance maladie est donc moindre et le reste à charge plus important.

Il ne peut être comblé, du moins en partie, que par une mutuelle présentant, en matière de soins auditifs, un niveau de garanties suffisant. La souscription d'un contrat de mutuelle adapté est donc essentielle.

Il faut également rappeler que, pour les titulaires de la complémentaire santé solidaire (CSS), les aides auditives sont gratuites, sous certaines conditions. Enfin, le montant de la prise en charge, pour un appareil auditif, dépend aussi de l'âge du patient.

Les aides pour la perte auditive

En plus des dispositifs déjà indiqués, il existe des aides ponctuelles, permettant à certaines personnes de s'équiper d'un appareil auditif. Ainsi, la Caisse primaire d'Assurance maladie (CPAM) consent des aides exceptionnelles aux personnes incapables d'assumer le reste à charge sur l'achat d'un tel appareil.

Cette aide est soumise à des conditions de ressources. Ce soutien financier est accordé au cas par cas, au vu du dossier présenté par les demandeurs.

Par ailleurs, l'appareillage auditif peut être pris en charge, en partie, dans le cadre de la prestation de compensation du handicap (PCH), une perte d'audition étant bien considérée comme un handicap.

Enfin, les personnes handicapées en activité professionnelle peuvent percevoir une aide financière spécifique, pour faciliter l'achat d'un appareil auditif. Elle est versée par l'Association pour la gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées (AGEFIPH).

N'achetez pas d'appareils auditifs d'occasion

Malgré ces aides, auxquelles tout le monde n'a pas droit, et une éventuelle intervention de la mutuelle, le prix d'un appareil auditif de classe II peut paraître très élevé à certaines personnes.

Aussi se tournent-elles vers des appareils d'occasion, vendus par des particuliers. Mais c'est une solution à laquelle il vaut mieux éviter d'avoir recours.

En effet, il s'agit peut-être d'appareils peu adaptés à votre perte d'audition. Pour procéder aux réglages nécessaires, il faudra donc prévoir plusieurs séances chez l'audioprothésiste, dont le coût ne sera pas négligeable.

Enfin, vous ne pouvez pas vraiment savoir depuis combien de temps ces appareils sont utilisés. S'ils ont déjà servi depuis longtemps, ils peuvent rapidement se détériorer et tomber en panne. Vous feriez alors une bien mauvaise affaire.